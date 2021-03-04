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Норвежские клубы призывают местную ассоциацию футбола бойкотировать чемпионат мира в Катаре

Норвежские клубы призывают местную ассоциацию футбола бойкотировать чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.


Призывы начались после публикацией изданием Guardian информации о том, более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира.

Первым отреагировал "Тромсе", на официальном сайте которого было опубликовано заявление о "современном рабстве":

"The Guardian недавно опубликовал отчет о гибели большого количества иностранных рабочих. Цифры ужасающие! Примененная стратегия не дала ожидаемых результатов, и мы думаем, что пора сделать следующий шаг - бойкотировать турнир".

"Тромсе" вскоре поддержали "Русенборг", "Волеренга", "Бранн" и другие клубы Норвегии.
Football.by
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