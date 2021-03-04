Испанка Мугуруса выбила Соболенко с турнира в Дохе





Арина Соболенко, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA, проиграл первый матч на турнире в Дохе, передает Sputnik.





Белоруска, которая была посеяна под третьим номером, уступила испанке Гарбинье Мугуруса (16 WTA) в трехсетовом матче – 2:6, 7:6, 3:6.





Напомним, в среду 3 марта еще одна белоруска Виктория Азаренко (14 WTA) вышла в четвертьфинал турнира в столице Катара. В поединке 1/8 финала она победила представительницу Германии Лауру Зигемунд (56 WTA) – 6:4, 6:2. В четвертьфинале Виктория встретится с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.





Состязания в Дохе, призовой фонд которых составляет 565 тысяч долларов, завершится 6 марта.















