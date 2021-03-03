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Умер известный спортивный комментатор Юрий Розанов

Легендарный российский спортивный комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет.

 Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Моссаковский в своем твиттере".

Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью, передает championat.

Розанов работал на российском телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
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