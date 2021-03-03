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Олимпийские игры в Токио могут провести без иностранных зрителей

Власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей. Такое решение могут принять, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Об этом сообщает газета Mainichi.

Отмечается, что решение по данному вопросу может быть принято в течение месяца.

"Решение было принято на фоне обеспокоенности общественности распространением коронавируса. Чиновники продолжают изучать возможность проведения Игр с участием отечественных зрителей и рассматривают вопрос о том, сколько посетителей будет допущено на эти площадки", - сообщает издание.

При этом близкие источники издания к правительству утверждают, что Япония не может в нынешних условиях принимать зрителей из-за границы.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Решение должно быть принято к концу весны.

При этом премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. По его словам, Олимпиада даст миру надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Япония 17 февраля начала кампанию по вакцинации от COVID-19, чтобы успеть к Олимпиаде, которая запланирована на конец июля 2021 года, пишет РБК.
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