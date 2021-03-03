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"Не можем остаться в стороне": фанаты "Ислочи" все-таки объявили бойкот

Фанаты «Ислочи» заявили, что все-таки будут бойкотировать матчи команды в сезоне.

Изначально активный фан-сектор «волков» заявил, что намерен в каждом матче команды дважды по минуте кричать фразу Freedom Belarus.

«Решение было немного необдуманным. Сообща мы решили поменять свою позицию и присоединиться ко всем фан-клубам – бойкотировать чемпионат Беларуси в связи с тем, что происходит у нас в стране. Всем болельщикам надо объединяться. Мы не можем остаться в стороне», – сказал руководитель фан-клуба «Ислочи» на Youtube-канале «ЧестнОК».

Ранее о бойкотировании матчей команды сообщили фанаты футбольных клубов: высшей лиги – БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска», «Сморгони»; первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита»; минского «Торпедо», хоккейного минского «Динамо», волейбольного «Западного Буга».
Источник: tribuna.com
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