Изначально активный фан-сектор «волков» заявил, что намерен в каждом матче команды дважды по минуте кричать фразу Freedom Belarus.





«Решение было немного необдуманным. Сообща мы решили поменять свою позицию и присоединиться ко всем фан-клубам – бойкотировать чемпионат Беларуси в связи с тем, что происходит у нас в стране. Всем болельщикам надо объединяться. Мы не можем остаться в стороне», – сказал руководитель фан-клуба «Ислочи» на Youtube-канале «ЧестнОК».





Ранее о бойкотировании матчей команды сообщили фанаты футбольных клубов: высшей лиги – БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска», «Сморгони»; первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита»; минского «Торпедо», хоккейного минского «Динамо», волейбольного «Западного Буга».