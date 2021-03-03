Роналду установил еще одно историческое достижение в футболе













2 марта "Ювентус" победил "Специю" 3:0 в матче чемпионата Италии. Один из голов на счету Роналду. Этот забитый мяч стал для португальца 767-м за карьеру. Таким образом, он недавно побил рекорд экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов) и великого бразильца Пеле (757). Но это еще не все.





36-летний португалец стал первым игроком в истории футбола, забившим не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов.

Криштиану выступает в составе "Ювентуса" с 2018-го года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".





В нынешнем чемпионате Италии на счету Роналду ровно 20 мячей, которые он вколотил в ворота соперников, и две результативные передачи в 21 встрече. Всего в этом сезоне он провел 30 игр, в которых забил 27 голов, отдал 3 голевые передачи.





Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 млн евро.