На Суперкубке трибуны кричали "Уходи!"

Из-за бойкота фанатами матчей (виноват беспредел силовиков) встреча вышла не очень атмосферной. Но болельщики все равно мощно зарядили «Уходи!».





Несмотря на протесты в Беларуси, Саня Ивулин все-таки сгонял на стадион, чтобы зафиксировать весь антураж и атмосферу первого официального матча года и зарядиться энергией и решимостью босса Дома футбола Владимира Базанова.



