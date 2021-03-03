Историческое достижение Роналду

12-й год подряд форвард забивает в ведущих лигах Европы не менее 20 голов за сезон. В последние годы Роналду выступает за туринский "Ювентус". В его победном матче с командой "Специя" (3:0) португалец забил один из голов, ставший 20-м в этом сезоне.





Ещё одно достижение — этот матч стал для 36-летнего Криштиану Роналду 600-м в национальных чемпионатах.