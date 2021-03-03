



«В связи с опубликованными на официальном сайте АБФФ результатами заседания комитета по клубному лицензированию, футбольный клуб «Динамо-Брест» хотел бы прояснить для болельщиков сложившуюся ситуацию.





Причиной отказа в выдаче лицензии на сезон-2021 действительно стало опоздание с подачей документов. Это произошло из-за предоставления аудиторской компанией своего отчета о проверке ООО ФК «Динамо-Брест» лишь за полчаса до начала заседания лицензионного комитета.





При этом важно отметить, что ООО ФК «Динамо-Брест» являлся владельцем прав на участие в высшей лиге в отчетном 2020 году. Со стороны ГФК «Динамо-Брест» вся необходимая для лицензирования документация по спортивным, инфраструктурным, кадровым и юридическим критериям была своевременно и в полном объеме предоставлена в АБФФ.





ГФК «Динамо-Брест», как новый владелец прав на участие в высшей лиге, в установленном порядке обжалует принятое комитетом решение о невыдаче лицензии на выступление в высшей лиге в 2021 году», – говорится в сообщении.