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Англия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2030 году

Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение мирового футбольного первенства заявили Испания и Португалия.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS

Британские власти готовы выделить почти четыре миллиона долларов на продвижение совместной заявки Англии и Ирландии на право принять чемпионат мира по футболу 2030 года, пишет Sputnik со ссылкой на The Sun.

"Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я думаю это правильное место. Это дом футбола, это правильное время", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По информации СМИ, для продвижения совместной заявки из бюджета будет выделено 3,9 миллиона долларов. Инициативу поддержали Футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии.

"Проведение чемпионата мира предоставит невероятную возможность принести ощутимые выгоды нашим странам", - говорится в совместном заявлении британских ассоциаций.

Кроме того, в Лондоне надеются заручиться поддержкой УЕФА, предложив провести как можно больше матчей Евро-2020 при необходимости. Джонсон обратил внимание, что в британской столице пройдут полуфинал и финал чемпионата Европы, но "если они хотят провести какие-либо еще матчи, мы, безусловно, готовы к этому".

На ЧМ-2030 претендую также Испания и Португалия – они в октябре прошлого года ратифицировали соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение мундиаля.

Напомним, Англия только один раз принимала мировое футбольное первенство – в 1966 году.
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