











Высоким результатом в баскетболе будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, в четвертьфинал чемпионата Единой лиги ВТБ, а также в групповой турнир ЛЧ. В бейсболе – 1–8 места Кубка Европы. В водном поло — выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/4 финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе — 1/8 финала ЛЧ, Challenge Cup, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола.





В гандболе будет называться высоким результатом 1/4 финала в Лиге Европы и Кубке Европы, а также выход в групповой турнир Лиги чемпионов.





В футболе высоким результатом считается выход в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – для женщин. В мини-футболе — выход в элитный раунд Лиги чемпионов.





В хоккее с шайбой к высокому результату будет относиться выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ, в Континентальном кубке – 1–2 места. В хоккее на траве — выход в групповой турнир Евролиги, в "Трофи" — 1–2 места, сообщает "СБ".



