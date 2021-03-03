Экс-президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу временно отпустили на свободу
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу, арестованный в понедельник, 1 марта, в рамках расследования коррупции в футбольном клубе, временно выпущен судом из-под стражи.
Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, "открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе", пишет sport-express.ru. Оба задержанных "воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении".
По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.
Бартомеу покинул пост президента "Барселоны" в октябре 2020 года, отмечает sport-express.ru.
Источник:
07:51 03/03/2021
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