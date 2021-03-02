Футболисты БАТЭ помолились перед началом сезона
Традиция существует давно.
В минувшее воскресенье, 28 февраля, приход храма святого Архангела Михаила в деревне Зембин в очередной раз перед стартом игрового сезона посетили футболисты команды БАТЭ.
По давней традиции накануне начала чемпионата футболисты приезжают в храм помолиться, сообщили на сайте прихода.
Как известно, большое участие в восстановлении храма святого Архангела Михаила принимал покойный Анатолий Капский. Поэтому именно в Зембин отправляются футболисты борисовской команды просить милости Божьей.
После благодарственного молебна настоятель храма протоиерей Андрей Капульцевич благословил команду на честную борьбу и яркие победы в предстоящих матчах, пишет ex-press.by
Сергей Давидович, фото zembin.by
19:26 02/03/2021
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