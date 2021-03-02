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Левченко начала важный флешмоб #august2020voices

В нем известные люди расскажут истории тех, кто испытал зверства силовиков на себе

Левченко начала важный флешмоб #august2020voices
Команда проекта «Август2020» в знак начала весны и новых надежд запустила флешмоб #august2020voices​. Известные артисты, музыканты, спортсмены, писатели, лидеры мнений запишут видео, где прочитают фрагменты историй пострадавших после выборов в Беларуси. 

Это 200 историй, опубликованных на сайте «Август2020», они собраны командой журналистов совместно с правозащитниками. Цель самого проекта и флешмоба – сделать так, чтобы весь мир узнал о преступлениях против человечности, которые случились в нашей стране после выборов.

Начала акцию баскетболистка Елена Левченко. Она прочитала историю активистки Ольги Павловой, которую не раз задерживали, в том числе и 9 августа. После участия в акции 15 ноября на Ольгу завели уголовное дело, она находилась в СИЗО в Жодино более двух месяцев. 

Ее 6-летний сын не увидел маму ни в свой день рождения, ни на Новый год, ни на Рождество. Приговор признанной политзаключенной Павловой вынесли 19 февраля – ограничение свободы на 3 года без направления в исправительное заведение.

Вот несколько выдержек из ужасающих историй Ольги:

- человек в форме ударил ее головой о стену, а его соратница била берцами по ногам и пыталась сломать пальцы 

- перед приездом на Окрестина судей одна из сокамерниц весь день отмывала этаж от крови

- в Жодино отказалась здороваться с надзирателями и попала в карцер на 17 дней

Елена Левченко не понаслышке знает об условиях за решеткой и нашла в себе силы озвучить один из важных текстов эпохи.
Источник: tribuna.com
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