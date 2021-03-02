



"Ислочь", БАТЭ, "Торпедо"-БелАЗ, "Шахтер", РЦОР по футболу БГУ (команда "Энергетик"-БГУ), "Спутник Речица", "Славия-Мозырь", "Минск", "Гомель", "Сморгонь", "Слуцк", "Витебск", "Динамо-Минск", "Рух".





Футбольному клубу "Неман" отказано в получении лицензии в связи с невыполнением финансового критерия, указанного в статье 59 Регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.





Футбольному клубу "Динамо-Брест" отказано в получении лицензии в связи с непредставлением в установленные сроки отчета аудитора о проверке деятельности ООО ФК "Динамо-Брест" за 2020 год, позволяющего сделать вывод о выполнении финансовых критериев, указанных в статьях 57-60 Регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.





Футбольные клубы "Неман" и "Динамо-Брест" имеют право обжаловать решение комитета в течение трех дней, обратившись в Апелляционный комитет по клубному лицензированию БФФ, — информирует официальный сайт БФФ.











