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Футбол. "Неман" и брестское "Динамо" не получили лицензии в высшую лигу

В понедельник, 1 марта, состоялось заседание комитета по клубному лицензированию БФФ. По итогам рассмотрения отчетов менеджера по лицензированию комитет принял решение о выдаче лицензий БФФ "Высшая лига" 14 футбольным клубам:


"Ислочь", БАТЭ, "Торпедо"-БелАЗ, "Шахтер", РЦОР по футболу БГУ (команда "Энергетик"-БГУ), "Спутник Речица", "Славия-Мозырь", "Минск", "Гомель", "Сморгонь", "Слуцк", "Витебск", "Динамо-Минск", "Рух".

Футбольному клубу "Неман" отказано в получении лицензии в связи с невыполнением финансового критерия, указанного в статье 59 Регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

Футбольному клубу "Динамо-Брест" отказано в получении лицензии в связи с непредставлением в установленные сроки отчета аудитора о проверке деятельности ООО ФК "Динамо-Брест" за 2020 год, позволяющего сделать вывод о выполнении финансовых критериев, указанных в статьях 57-60 Регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

Футбольные клубы "Неман" и "Динамо-Брест" имеют право обжаловать решение комитета в течение трех дней, обратившись в Апелляционный комитет по клубному лицензированию БФФ, — информирует официальный сайт БФФ.
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