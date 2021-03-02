Скандальное начало футбольного сезона

Исполком АБФФ все-таки решил пустить зрителей на матч Суперкубка Беларуси-2021. Игра между «Шахтером» и БАТЭ пройдет во вторник на 3-тысячном стадионе «Минска», но ввиду коронавируса трибуны будут заполнены максимум наполовину.





При этом уже известно, что некоторые желающие точно не попадут на матч. У федерации футбола есть неугодные журналисты, а у «Беларуськалия», главного спонсора «Шахтера», нашлись неугодные болельщики, причем ими оказались сотрудники этого же предприятия (как действующие, так и не очень).





Вина сотрудников заключается в том, что они выбрали «неправильный» профсоюз.





Что случилось

Прежде «Беларуськалий», обеспечивающий финансовую стабильность «Шахтера», перед важными матчами клуба поощрял работников предприятия билетами на футбол. Завод покупал билеты за свой счет и распределял среди рабочих через профсоюзы. Но, кажется, после президентских выборов-2020 подход к распространению откорректирован.





События 9 августа и последующих дней вызвали волнения на «Беларуськалии». Шахтеры грозили забастовкой, три рудоуправления из четырех даже остановились на пару дней, некоторые работники стали уходить в стачку. И хотя масштабной забастовки руководству предприятия удалось не допустить, однако на «Беларуськалии» появился стачком, который продолжает действовать до сих пор.





Сотрудники «Беларуськалия» отказываются работать до тех пор, пока не будут выполнены их гражданские требования – прекращение насилия, отставка Лукашенко, честные выборы. Не останавливает горняков даже январское решение Верховного суда, признавшее стачку незаконной.





В ответ власти пытаются «задавить» несогласных шахтеров – чуть ли не каждую неделю из Солигорска приходят новости о задержаниях и сутках членам стачкома. Из самого последнего: 14 февраля в одном из парков города силовики схватили сразу 19 человек, которые бежали дистанцию 2334 метра в знак солидарности с арестованными белорусами.





Среди почти двух десятков задержанных оказались стачкомовцы. Всех участники забега были осуждены по статье 23.34. Такая же история произошла с протестными горняками в последний день зимы. Милиция задержала на пробежке троих членов стачкома и еще одну девушку.





Всего с момента начала стачки «Беларуськалий» уволил 55 сотрудников, а шахтеры получили в сумме более 350 суток административного ареста. Сейчас в стачке находится около 130 работников предприятия.





Проблем «Беларуськалию» добавляет внимание одного из покупателей – норвежской компании Yara International – к ситуации с правами человека на белорусском предприятии. Норвежцы принципиальны в отношении себя, но и стремятся сотрудничать с теми партнерами, которые блюдут права сотрудников.





И вот по «Беларуськалию» имеются большие вопросы, а на кону – десятки миллионов долларов (а по некоторой информации – даже сотни). Представители скандинавской компании уже дважды приезжали в Солигорск обсудить сложившееся положение, и руководство «Беларуськалия» даже обещало соблюдать права работников.





Так, администрация предприятия заявила, что готова принять на работу 55 уволенных работников после подачи ими соответствующих заявлений, но стачком ответил, что восстановление шахтеров возможно только в случае удовлетворения ранее выдвинутых требований.





Конечно, их никто выполнять не собирается, поэтому притеснения стачкомовцев продолжаются.





Сейчас протестные горняки вместе со Светланой Тихановской и 53 тысячами подписантов петиции просят Yara International приостановить или разорвать контракт с «Беларуськалием» и не спонсировать режим Лукашенко. Не исключен вариант, что норвежцы, взявшие время на раздумья, так и сделают.





Какой суммой рискует белорусское предприятие? По данным Нацстата и независимых российских источников, «Беларуськалий» в последнюю пятилетку поставлял в Норвегию удобрений на 72-84 миллиона долларов в год.





Однако существует и другая цифра. По сообщению Telegram-канала «Ник и Майк» на кону у белорусского предприятия стоит 5-летний контракт с Yara International на 1,8 миллиарда долларов (в среднем 360 миллионов в год).





А при чем тут футбол?

Давление на шахтеров, не согласных с режимом, оказывается разными способами. И очень похоже, что противостояние добралось до футбола. На «Беларуськалии» функционируют два профсоюза. Один – «правильный», государственный, под названием «Белхимпрофсоюз» (БХП). Второй – Независимый профсоюз горняков (НПГ), куда входят и члены стачкома.





В прежние футбольные сезоны члены обеих организаций без проблем попадали на матчи «Шахтера» за счет предприятия – оно закупало билеты, передавало их профсоюзам, а там уже шло распределение среди желающих.





Но перед матчем за Суперкубок-2021 привычный порядок был нарушен. Билеты получил только государственный профсоюз, а Независимому профсоюзу горняков вообще ничего не досталось.





При этом глава НПГ Юрий Захаров признает, что его профсоюз и не просил у предприятия билетов, но отмечает, что в прошлые годы билеты передавались «Беларуськалием» без каких-либо заявок.





Случайность? Похоже, что нет.





Александр Новик работает на «Беларуськалии» с 2004 года. Параллельно он является активистом НПГ и участвует в фанатском движении «Шахтера». Сейчас Новик находится в стачке вместе с другими свободными горняками. «Трибуна» попросила Александра рассказать о ситуации, сложившейся перед Суперкубком.





– Обычно на суперкубковые матчи, в которых «Шахтер» участвует довольно часто, билеты распространялись пропорционально количеству членов двух профсоюзов – провластного БХП и независимого НПГ. Но в этом году билеты на распространение выдали только БХП. НПГ ничего не получил.





– Пробовали узнать в клубе, что произошло?





– Конечно. Заместитель председателя НПГ Анатолий Рылов обратился к председателю «Шахтера» Вадиму Шумаку за разъяснениями, почему на этот раз забыли о членах его профсоюза. Руководитель клуба ответил, что НПГ просто не зарезервировал билеты. Хотя раньше делать этого не надо было – само собой предполагалось, что профсоюз получит билеты для распространения.





Однако потом Шумак заявил, что основной причиной является не это, а то, что НПГ не соглашается с увольнением шахтеров, находящихся в стачке и параллельно занимающих выборные должности в этом профсоюзе. Я один из таких людей. В стачке нахожусь с августа и до сих пор не уволен только благодаря НПГ. В принципе, для меня это не столь важно, но факт есть факт.





Профсоюз в своих действиях опирается на коллективный договор, заключенный между нанимателем в лице «Беларуськалия» и НПГ. Один из пунктов гласит, что выборный работник профсоюза не может быть уволен без согласования с профсоюзом.





Другой связи НПГ со стачкомом нет. Почему? Профсоюз вынужден оставаться в правовом поле, не смотря на правовой дефолт в стране. Нужно как-то существовать, работать дальше, поэтому не надо давать лишний повод для закрытия.





– Существует ли вообще надежда найти точки соприкосновения с «Шахтером»?





– Выскажу свою точку зрения. [Генеральный директор «Беларуськалия» и председатель правления «Шахтера» Иван] Головатый вхож в правление клуба. Он, как и все руководители предприятий, не заинтересован, чтобы у него существовал независимый профсоюз.





А если он уже есть, то не заинтересован в том, чтобы объединение рабочих было сильным. Головатый довольно жесткий руководитель. Ему есть у кого брать пример, поэтому он так себя ведет: как сказал – так и будет. В принципе, Головатый уже высказал свое мнение через Шумака.





– Может, если НПГ в последующем обратится к «Беларуськалию» с просьбой выделить билеты на футбол, все будет хорошо?





– Знаю одно: с таким обращением выходить на нанимателя однозначно стоит. Реакция Шумака – мол, нужно было отправлять заявку – это подтверждает. Если говорят такое, то обратимся. В предыдущие годы никто никаких заявок не подавал. Само собой подразумевалось, что работники получат билеты вне зависимости от профсоюза, в котором они состоят.





Как поведет себя наниматель? Думаю, либо найдет другую причину для невыделения билетов и тем самым попытается ущемить независимый профсоюз, либо не захочет лезть на рожон и выделит несколько десятков билетов для НПГ.





– Подобное давление может дать какой-то результат?





– Нет. Понимаю, что так делают и для сохранения людей, желавших покинуть ряды провластного профсоюза. Это еще одна уловочка со стороны администрации.





– Вообще, много членов НПГ хотело оказаться на суперкубковом матче?





– Да, много. Я сам представитель фан-движа «Шахтера». Меня можно назвать «старой школой», так как в движе с 2003 года. Правда, сейчас не так активен, но продолжаю общаться с парнями, иногда езжу на выездные матчи. От НПГ на Суперкубок раньше ездило два-три автобуса по 40 человек в каждом.





– И как проходила процедура предложения билетов?





– Представители нанимателя звонили сами и спрашивали, сколько билетов требуется. В НПГ отвечали, что порядка 100-150 штук.





– И что же сейчас намерены делать члены НПГ?





– Можно купить билет. Но хочу сказать, что это сейчас абсолютно не первостепенно, не важно. Понятно, что отвлекаться иногда нужно, потому что можно сойти с ума от всего происходящего бреда в Беларуси. Понятно, что никаких громких действия по этому поводу не будет. Тем более фан-движ «Шахтера» продолжил бойкот в новом сезоне – активной поддержки команды в 2021 году мы не увидим. Получается, будет тишина на стадионе.





Но люди все равно поедут на матч. И даже фанаты. У кого есть желание и возможность, те посещают трибуны, но просто наблюдают за игрой и расходятся. Никто не вывешивает баннеры, не надевает шарфы, не поддерживает команду голосом, нет ультрас-шоу. Однако никто не запрещает присутствовать на стадионе. Разрядиться, посмотрев игру иногда тоже надо.





По риторике, звучавшей ранее от представителей фанатского движения, понять их отношение к происходящему нетрудно. Практически всех активистов фан-движа «Шахтера» еще в августе таскали в РОВД. Какие-то подписки брали, чтобы никуда не высовывались.





Понятно, что власть опасается организованных действий фанатов, потому что движение довольно дружное. Сейчас парни особо активно не выражают свою позицию, но бойкотировать матчи продолжат.





На Суперкубок не пустили и «Трибуну»

Здесь получилась не менее занимательная история. «Трибуна» подала заявку на аккредитацию, чтобы работать на матче Суперкубка. В понедельник утром сайт АБФФ опубликовал список аккредитованных СМИ. В нем значилась и «Трибуна».





Однако позже новость изменили – и «Трибуна» исчезла из списка аккредитованных изданий. Также из перечня пропали паблики «Белорусский футбол» и «Футбол Беларуси».





Свое решение отказать в аккредитации федерация объяснила эпидемической ситуацией в Беларуси. Кажется, она распространяется только на определенные ресурсы.