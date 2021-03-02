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Александр Ивулин: «Дом футбола уже давно превратился в Дом запретов и отчетов»

Журналист и автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок, а также рассказал о неполученной аккредитации на игру.


Матч за Суперкубок пройдет не только без фанатов, но и без некоторых спортивных СМИ. «Трибуне» отказано в аккредитации, а вот военной газете доступ дали

«Во вторник в Беларуси стартует футбольный сезон. Игра за первый трофей года – это всегда классное шоу и своеобразная футбольная визитка страны. Все, что вам нужно знать о матче за Суперкубок между «Шахтером» и БАТЭ:

– На игру пустят всего полторы тысячи зрителей. Официальная причина – коронавирус. Как же я хочу посмотреть, как Владимир Базанов и Михаил Ботников будут соблюдать масочный режим.

– На матче не будет ни одного фан-сектора. Из-за событий в стране практически все ультрас решили бойкотировать матчи чемпионата до лучших времен.

– На событие не аккредитовали пацанов из Tribuna.com (в том числе меня) и ребят из бодрых пабликов @belarus_league и @belarus.football. Зато у чисто футбольного издания, которое на сайте АБФФ написано «Во славу родине» (правильно газета называется «Во славу Родины») с аккредой все в порядке. Уверен, военные зарядят такой пушечный материал, что мама не горюй!

Короче, Дом футбола уже давно превратился в Дом запретов и отчетов, но мы на «ЧестнОК» все равно будем веселиться. Не зря еще на прошлой неделе потратил шесть рублей и купил квиток на футбик. К слову, в этом сезоне одним новеньким проектом попытаемся поменять белфутбол в лучшую сторону, но получиться может только с вашей помощью.
Tribuna
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