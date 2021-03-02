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Сергей Омельянчук: все, кто мог, уехали из чемпионата Беларуси. Остальные плюс-минус одинаковые

Экс-защитник сборной Беларуси Сергей Омельянчук поделился мнением об игре нападающего московского "Локомотива" Виталия Лисаковича.




- В Беларуси сейчас есть игроки, которые могли бы уехать в топовые лиги Европы?
На данный момент все, кто мог, уехали. Это касается Лисаковича, который в "Локо". Парень действительно выделялся в чемпионате Беларуси забивными качествами, техникой, вот он сразу и уехал. Теперь выделить какого-то — это реально проблема. Всего нашего футбола. Мало ребят с нестандартным решениями, техническим оснащением. Все плюс-минус одинаковые, кто-то лучше, кто-то хуже.

- Почему так происходит?

- Очень большая тема. Могу высказать только свои размышления. В моем понимании, в каждом виде спорта должны руководить те, кто прошел этот спорт, знает его. Чтобы люди требовали с пониманием тонкостей. Когда этого нет, то всегда найдутся те, кто будет подсказывать и советовать, но ни за что не брать ответственность на себя, — приводит слова Омельянчука news.sportbox.ru.

Лисакович перешел в "Локомотив" из солигорского "Шахтера" в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за москвичей 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
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