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Представитель РПЦ: «Бои без правил – это антихристианский вид спорта»

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан рассказал об отношении церкви к ММА.


«Насчет побить – это относится больше к страшному, кровавому спорту, который называется «бои без правил». Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности, пишет Трибуна.

Например, там бьют лежачего, причем надо повалить, чтобы добить. Это не то же самое, что выиграть в спорте по очкам: провел прием, получил очки, зафиксировали победу.

Религия – это всегда свод правил, этических норм. А в боях без правил, получается, они отброшены»,- сказал Митрофан.
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