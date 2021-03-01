Максим Талейко, которого лучше всего у нас помнят по выступлению в «Крумкачах», оказался в Камбодже, где будет выступать за клуб «Ангкор Тайгер». Сегодня мы вместе с Максимом подробнее расскажем вам и о стране, и о местном футболе.

Талейко, кстати, не первопроходец в Камбодже среди белорусов. Еще три года назад в клубе «Свайриенг» выступал вратарь Дмитрий Аснин, которому, видимо, не хватило впечатлений на Мальдивах. Камбоджийский футбол даже в своем регионе находится не на лидирующих позициях. В рейтинге ФИФА местная сборная сейчас занимает 173 место. Тем не менее здесь, в принципе, как и в других странах Юго-Восточной Азии, футбол прогрессирует.

Правда, в Камбодже нет таких финансовых возможностей, как в географически близких Таиланде, Малайзии или Индонезии. В камбоджийские клубы не приезжают мировые звезды, решившие еще подзаработать на закате карьеры. Сейчас, пожалуй, самая известная личность, связанная с местным футболом, – Кейсуке Хонда, тот самый японский полузащитник, который играл за ЦСКА и «Милан». Ныне он один из тренеров национальной сборной Камбоджи.





Что касается легионеров в камбоджиской лиге, среди них явно преобладают японцы, которые есть практически в каждом клубе. Разумеется, играют и бразильцы, куда же без них? Бывший СССР в прошлом сезоне был представлен игроками из Молдовы и Узбекистана, а также тренером из Украины.





Чемпионат Камбоджи, как и наш, начинается весной и заканчивается осенью. Старт нынешнего намечен на 6 марта. Турнир проходит в два этапа с делением после первого на группу сильнейших и слабейших. Команда, в которой сейчас играет Талейко, в 2020 году не попала в топ-6, но оказалась лучшей в своей группе и заняла седьмое итоговое место. Впрочем, кто, как не Максим, лучше всего расскажет о местном футболе и колорите, поэтому передаем ему слово.





Звонок корреспондента Football.by застал Максима, когда он собирался в … баню.





– Серьезно, в баню? Зачем в Камбодже баня с ее климатом?





– В гостинице, где я живу, две бани и два бассейна с разной температурой воды: в одной 18 градусов, в другой 40. Нужно переходить из одной в другую, чтобы был контраст. Это здорово восстанавливает мышцы и стоит совсем недорого.





– Как решился поехать в такую экзотичную страну?





– Начну с того, что когда я вернулся в прошлом году из «Каганата», то оказался в сложной ситуации – мне некуда было идти. Из-за карантина в Кыргызстане и остановки чемпионата я долго не играл и было тяжело куда-то попасть. Тогда мне очень помог Алексей Кучук: он позвонил одному-другому, и нашелся вариант со «Сморгонью». Я также благодарен директору клуба Павлу Лютько и главному тренеру Вячеславу Геращенко, которые взяли на контракт без всяких просмотров. Но мне все равно хотелось куда-то уехать, чтобы было больше мотивации развиваться, учить язык. Поэтому, когда мне позвонил Дима Марголенко и сказал, что есть вариант в Камбодже, я согласился.





Еще большую роль сыграл дядя Слава (Станислав Шутько – тренер столичной любительской команды «Сябар» – прим.). Он мне как второй отец, которому я всегда могу позвонить, выговориться и получить от него добрый совет. Вот он мне и сказал: «Макс, посмотри и оцени обстановку, что делается в мире, у нас в стране, и если люди действительно хотят тебя видеть, предлагают какую-то стабильность, может стоит попробовать? Вернуться в Беларусь ты всегда успеешь» В общем, дядя Слава меня окончательно убедил, и сейчас я благодарен ему за то, что он помог сделать такой выбор. В Камбодже работает и живет много иностранцев, в том числе русскоязычных, которые тоже говорят, что всегда успеют вернуться, а пока есть возможность, надо развиваться. Может, я тоже заведу здесь хорошие знакомства, которые помогут мне в будущем.





– Как отреагировала семья?





– Мама поначалу переживала, что собираюсь так далеко ехать. Волновалась, что там может быть опасно. Но я отвечал, что в Камбодже не более опасно, чем в любой другой стране, в том числе и у нас где-нибудь по башке можно получить. А еще сказал, лучше я все-таки попробую, чем потом буду жалеть, что не сделал этого, когда была возможность.

«Ангкор Тайгер»

– Клуб принадлежит японцам. Руководители еще на стадии подписания контракта произвели очень приятное впечатление. Директор звонил, пытался общаться со мной на английском языке, хотел узнать обо мне побольше. Тренер тоже часто писал, узнавал как мои дела. Такое отношение подкупало. Одно дело, когда ты хочешь куда-то попасть, другое – когда тебя, очевидно, хотят видеть.





Они прислали контракт на английском языке, где все четко было прописано, и еще в конце ноября я поставил свою подпись, а с 15 декабря соглашение начало действовать. Было условие, что я должен приехать в страну до Нового года, чтобы адаптироваться и отбыть обязательный двухнедельный карантин. Конечно, волновался, что не зная языка, лечу в страну, которая находится очень далеко, но дорога туда промчалась на одном дыхании. Летел через Южную Корею, которая успела меня поразить своей современностью. Когда видишь это где-то в кино – одно, другое – когда убеждаешься, что это все действительно реально.





По прилету убедился, что работа в клубе очень профессионально поставлена. Например, мне сразу организовали посещение школы английского языка. Правда, пришлось сделать паузу после того как занятия в моей группе стали совпадать с тренировками. Но я занимаюсь самостоятельно через приложение и общаюсь с друзьями, которые знают английский. Уже немного могу разговаривать с ребятами в команде, в соцсетях пишу по-английски. Главное не бояться делать ошибки. Мне еще Олег Дулуб когда-то говорил, что все люди делятся на три типа: есть не слишком умные, которые постоянно наступают на одни и те же грабли, другие – способны учиться на своих ошибках, а третьи – самые умные – учатся на чужих. Поэтому ошибок не надо бояться, нужно делать из них выводы.





– Какие еще есть иностранцы в команде, кроме тебя?





– В руководстве, как я уже сказал, японцы, главный тренер и его помощники – испанцы. Что касается футболистов, есть два бразильца, один австралиец и еще один японец. Есть работник-волонтер узбек, который знает русский, английский, китайский. Наш тренер – Ориоль Мохедано – интересный специалист. Он очень сильный мотиватор. Правда, если быстро говорит, я его не всегда понимаю, но настрой все равно передаётся. То речь эмоциональную скажет, то классный мотивационный ролик подберет и много чего еще использует. Все время напоминает, что мы «Тигры» и должны сражаться, как тигры. И ребята действительно выходят в 30-градусную жару, к которой я, кстати, тоже почти привык, заряженные. Я мог бы сравнить этого тренера с нашими Юрием Пунтусом или Виталием Жуковским, которые могут взбодрить словом или даже просто взглядом, и тогда футболисты готовы на жилах вытащить матч.





– Какая у тебя роль в команде?





– Пока тренер выбирает для меня позицию. Пробовал ставить центральным защитником, либо одним из трех полузащитников, но не нижним опорником, а тем, кто играет повыше – инсайдом. Сезон покажет, где лучше себя проявлю.





Предсезонка





– Сборов, как таковых, тут нет. В Камбодже лето круглый год, футбольные поля хорошие – выезжать никуда не надо. Мы даже один раз на школьном поле играли, чтобы сберечь свое к началу сезона, и оно тоже было достойного качества. Работаем, как и везде, в недельном цикле. Бывают две тренировки в день, бывает одна. Раз в неделю обязательно ходим в тренажерный зал. Плюс в гостинице, где я живу, тоже есть зал, который я посещаю пару раз в неделю, чтобы прозаниматься и одновременно послушать музыку или аудиокнигу для саморазвития. После матчей дают выходной, хотя и в этот день может быть восстановительная тренировка.





Футбол очень отличается от нашего. Тут жарко, ребята, в основном, небольшой комплекции, коренастые, при этом очень техничные и выносливые. У нас были игры днем при 33–35 градусах, а они все 90 минут идут в прессинг! Бегут, бегут и бегут, а я думаю – откуда у них столько сил! Инфраструктура хорошая. Есть действительно высокого уровня стадионы с очень классными газонами, где даже традиционных выемок в площади ворот нет, потому что люди хорошо следят за полями и ухаживают за ними вручную. Зрителей приходит достаточно много, бывают и фан-секторы, где поют, стучат в барабаны – поддержка ощущается колоссальная. Если болельщики встречают на улице, здороваются, и даже иногда, как принято у буддистов, сложив две руки кланяются.





– Читал интервью украинского тренера Олега Старинского из «Пномпень Краун», который рассказывал, что зарплаты в камбоджийских футбольных клубах не такие высокие, как в той же Малайзии, где он тоже работал.





– Да, мы уже играли с его клубом в Пномпене. У него хорошая команда, показывает интересный футбол. Наверное, соглашусь, что зарплаты здесь не такие уж высокие и до уровня белорусских топ-клубов не дотягивают. Но если не принимать в расчет наших топов, а сравнивать со средними командами, то тут даже и повыше будут. Но есть и другие преимущества. Точно так же, как у нас, например, в случае с Лисаковичем, который, после того как его оживил Вернидуб, перешел в «Локомотив», или с Яхшибоевым, пришедшим сперва в «Энергетик-БГУ» – почти неизвестную команду и, могу предположить, на небольшую зарплату, здесь можно получить шанс перебраться в какую-нибудь соседнюю страну с более богатыми футбольными клубами, а это и Вьетнам, и Индонезия, и Таиланд, и Малайзия. Тут есть куда двигаться. Я приехал сюда, чтобы адаптироваться, учить язык, потому что уверен, языковой барьер – это серьезная преграда в карьере. Нужно общаться с тренерами, с партнерами…

– Ты уже общаешься?





– Да, конечно. Тем более ребята тут реально очень отзывчивые, всегда посоветуют что поесть, куда сходить, где заказать бутсы, если надо, даже по городу с тобой поездят. А в Беларуси с легионерами обычно администраторы возятся, да и то только в первые дни обычно.





На первых порах мне очень помогали, если надо было куда-то выбраться, а потом клуб выдал мотобайк, и я теперь сам катаюсь, наслаждаюсь. Уже даже мечтаю в Беларуси приобрести себе похожий, чтобы летом на нем ездить.





– В Камбодже игроки собираются после матчей, как это принято в Беларуси?





– Собираются. Более того, тренер настаивает, чтобы футболисты чаще виделись и больше общались друг с другом. В общем, ходим иногда на ужин на чай… или бокал вина. Вообще в Камбодже обожают пиво, его тут пьют, наверное, все - и мужчины, и женщины. Вообще, считаю, это нормально и даже полезно для организма – расслабиться после игры и тяжелого недельного цикла в компании друзей или семейном кругу с бокальчиком красного сухого или полусухого. Это еще Василий Хомутовский говорил, что вино может быть только сухое или полусухое, а все остальное – это уже не вино. Вообще я очень рад, что знаком с Василием Иосифовичем, и горжусь, что в нашей стране есть такие люди. Он человек слова и настоящий мужчина, и все его прошлые и особенно нынешние поступки это доказывают.

Камбоджа и камбоджийцы

– Поначалу страшно было лететь непонятно куда, но я уже адаптировался и чувствую себя великолепно. Страна нравится с каждым днем все больше и больше, и люди – они здесь действительно очень добрые и отзывчивые, всегда стараются помочь. Тут тебе даже из магазина охранники сумки до машины подносят. Много здесь можно увидеть того, чего не увидишь у нас…





Не скажу, что у людей тут высокие зарплаты, тем не менее они выглядят счастливыми, кем бы ни работали. Хочешь заняться бизнесом – пожалуйста! Тебе не придется проходить кучу инстанций, чтобы открыть свое заведение – здесь всё намного проще. Перед выездом я читал о стране: о гражданской войне, о бедности, но реальность оказалась другой – люди тут на самом деле очень приветливые, много улыбаются. Здесь можно увидеть ледибоев, геев и все к ним нормально относятся.





– Есть какие-нибудь ограничения из-за пандемии?

– Жесткого карантина, какой был в Кыргызстане, нет. Когда я прилетел, у меня сразу взяли тест на коронавирус и прямо из аэропорта привезли в гостиницу, где я должен был пробыть две недели на самоизоляции. Через десять дней сделали повторный тест. Главная сложность для приезжающих – надо вносить депозит 2000 долларов, который тебе возвращается после того как выходишь из самоизоляции.









– Туристы приезжают?





– Сейчас их немного. Хотя город, где я играю, – Сиемреап – считается туристической столицей, ведь здесь находится знаменитый храмовый комплекс Ангкор Ват. Поэтому до пандемии здесь очень сложно было найти жилье, и оно было очень дорогое. Тем не менее до ковида, как рассказали мне ребята, здесь была тьма туристов. Тут для них, кроме достопримечательностей, много других развлечений. Как у нас в Минске на Зыбицкой бар на баре, так здесь клуб на клубе.

– Видел в кино, что в Камбодже можно поесть омаров буквально за доллар. Правду говорили?





– Омаров пока не пробовал, но морепродуктов тут на самом деле много, и они недорогие. Здесь очень популярна уличная еда, поэтому вечерами, как в известной игре: город засыпает, просыпается «мафия» – куча людей, едва стемнеет, высыпает на улицы покушать. Ночью все заведения работают, а людей, кажется, больше, чем днем. Из еды я уже много чего попробовал, но не скажу, что мне все понравилось. Когда был на карантине, мне приносили покушать те же морепродукты, но есть их было тяжело, потому что камбоджийцы буквально во все добавляют имбирь. Мне нравится, когда мы пьем чай с имбирем на тренировках, но от такой еды мне через пару дней стало плохо. Бывало, вообще почти ничего не съедал за день, и к концу карантина весил 75 кг, что повергло меня в шок. Просто мой вес, при котором я себя нормально чувствую, около 80 кг. Но когда в «Крумкачах» главным тренером был Владимир Пятенко, он по каким-то своим расчетам сказал, что я должен весить 77 кг. Кое-как врач убедил его, что я широкоплечий, что у меня и так жира, согласно тестам, меньше всех, и мы сторговались на 78 кг. И все равно я не знал, что делать с весом, тем более за лишние килограммы нас штрафовали. А тут встал на весы – 75 кг! Поэтому пришлось просить, чтобы мне привозили другую еду.





– Живешь ты, как я понял, все-таки не на сваях над водой.





– Живу в хорошем отеле, мой номер постоянно убирают. В моем распоряжении кухня, холодильник, телевизор, хороший Интернет. Кстати, тут почти все сидят в Фейсбуке. Не в Инстаграме или где-то еще, а в Фейсбуке. Даже наш директор Йосуке просил меня, чтобы я там зарегистрировался… В гостинице также есть охраняемая парковка, где я оставляю мотобайк, стоматология, баня, бассейны – всё, что нужно для жизни. В городе можно снять хорошую виллу с бассейном, но одному там жить не хочется. Другое дело, если бы несколько человек арендовали. Вот наши бразильцы снимают жилье вместе. Звали в гости, но я пока не добрался до них.





– Что-нибудь уже успел посмотреть в стране, тот же Ангкор Ват?





– Еще нет. Слышал, что это грандиозный храм, но не хочется смотреть его одному. Надеюсь, что приедет в гости кто-нибудь из друзей или родственников, и мы вместе там побываем. Здорово, когда есть с кем разделить эмоции и хочется, чтобы они были одинаково свежими.



