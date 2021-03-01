Белорусская федерация футбола недавно провела жеребьевку 31-го чемпионата Беларуси. Из уст Владимира Базанова звучали пафосные речи об HD-картинке и прорыве в год 110-летия белорусского футбола. Но в одном небольшом белорусском поселке слова экс-артиллериста не особо слушали.





Работникам сахарного завода больше не интересны календари и лицензионные требования АБФФ. Предприятие отказалось спонсировать футбольный клуб «Городея», а футбольный клуб «Городея» отказался от дальнейшего участия в чемпионате и от существования в принципе. Проект находится в стадии ликвидации. Не будет в обозримом будущем в Городее ни футбола, ни легендарного шашлыка.





Михаил Римошевский – один из самых преданных болельщиков «Городеи». На матчах любимого клуба в последние сезоны Римошевский работал диктором. Он много времени проводил с командой, так что можете отправляться заваривать чай, не забывая про сахар (сами знаете какой). О жизни клуба (давайте запомним его живым), совсем недавно отпраздновавшего 15-летие, Трибуне рассказал– один из самых преданных болельщиков «Городеи». На матчах любимого клуба в последние сезоны Римошевский работал диктором. Он много времени проводил с командой, так что можете отправляться заваривать чай, не забывая про сахар (сами знаете какой).





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- Как началось твое увлечение местным футболом?





– Я следил за «Верасом» с 2004 года. Помню, в Несвиже играли известные по белорусским меркам футболисты: Федор Лукашенко, молодой и допускающий много ляпов Андрей Климович, Александр Яцкевич в ту пору вообще был грозным нападающим, нынешний капитан сборной по пляжному футбол Валерий Макаревич.





Затем некоторые игроки параллельно начали играть за мини-футбольный «Медпрепараты-Верас» и ушли в мини-футбол. Например, Александр Ольшевский и Анатолий Тихончик. В первом круге команда шла с солидным отрывом, но потом начались проблемы. Под перспективы «Городеи» планировалась реконструкция несвижского «Урожая», хотели чуть-чуть подлатать его. Тем более в городе выше посещаемость и больше вместимость арены [чем в Городее]. Хотели обойтись малой кровью, оставить одну команду. Но что-то пошло не так.





О «Городее» же узнал от друзей и знакомых где-то в 2008-2009 годах. В то время было сложно найти информацию о клубе, только в газетах, например, «Нясвіжскам часе», который в Барановичах издавался. Нынешний пресс-секретарь [и заместитель председателя] «Немана» Петр Карнаух тогда работал у нас [в «Городее»], а Игорь Евтух из «Все о футболе» подъезжал на игры. Я тогдашнему тренеру «Городеи» звонил, чтобы узнать, как на выезде сыграли.





Стояли возле забора на «Урожае» смотрели, как играет «Верас», слушая подсказки Владимира Курнева команде, а параллельно звонили уже покойному Андрею Миколаевичу, чтобы узнать, как дела у «Городеи».





Когда команда вышла в первую лигу, то уже начал следить более плотно. Такие имена были в составе: братья Маковские, Виталий Володенков, Александр Баранов и другие.





Моя работа в клубе начиналась негативно. Меня не выбрали на конкурсе комментаторов, а взяли профессионального ведущего, который завалился на первой же игре. Оказалось, что крутой тамада и ведущий не всегда может быть диктором на стадионе. Было заметно, что он очень далек от футбола. После того самого отбора кандидатов я подвозил победителя в Несвиж. Так он спрашивал, что такое дубль.





Но я с самого начала догадывался, что меня не возьмут. Раньше часто проходился по клубу в комментариях на «Трибуне» и критиковал команду. Поэтому меня на сайте «Городеи» [в анонсе конкурса комментаторов] и представили как «знаток футбола», постебав таким образом. А сподвиг меня поучаствовать в конкурсе очень хороший человек, кстати, болельщица минского «Динамо», за что ей большое спасибо.





- Что с клубом сейчас? «Городея» достойно выглядела в конце чемпионата и абсолютно заслуженно осталась в вышке. Неужели не было планов все сохранить?





– По моей информации, люди, которые сейчас помогают «Спутнику», давали устные гарантии – сохраните прописку, а дальше все будет нормально. В итоге получилось то, что теперь уже всем известно. Идет ликвидация клуба.





Мы собрали подписи за сохранение детской школы, пытались хоть это оставить. В трех отделениях – в Городее, Несвиже и Фаниполе – занималось 250-260 детей. В итоге район взял школу под крыло. Заверили, что все будет хорошо, детей никто не бросит. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.





Я сам думал, может напишу куда-нибудь, в комментариях тему подниму. Но потом задумался, зачем мне это? Еще нарвусь на министра, и меня выщемят или в армию отправят. Хотя я уже не годен.





На самом деле этих детей в Несвиже бросают туда-сюда. Да и условий особых нет. Поедешь в Столбцы, Березино, другие города области, посмотришь какие там новые ФОКи строят, – любо-дорого. Большие залы для всех видов спорта, с бассейнами, а у нас в городе все старое и убогое. Самый массовый вид спорта здесь оказался не нужен. Это очень печально.





- Как оказалось, из клуба уволили абсолютно всех людей? Что делают именно штатные сотрудники, которым сложнее найти работу, чем футболистам?





– Все уже давно ищут новую работу. Тренеры из ДЮСШ хотят продолжить работать с детьми. Некоторые сотрудники уже работают по другим специальностям.





- А слышно ли что-нибудь о Михаиле Криштаповиче, который и поднял городейский футбол на такой уровень? После ареста по «сахарному делу» о нем нет новостей.





– Никто точно не знает. Некоторые люди говорят, что он на свободе, а другие – что под следствием. Очень хочется, чтобы Михаил Васильевич поскорее вернулся к нам. Тогда начнутся какие-то процессы по возрождению. По крайней мере, хочется на это надеяться и верить. На энтузиазме и любви к футболу этого человека все и держалось.





- Кто, на твой взгляд, должен был заявиться в вышку вместо «Городеи»?





– Если по-спортивному, то, конечно «Крумкачы». За них всё: третье место, которое дает права перехода, мутные переходные матчи. Тем более, что по амбциям, составу, узнаваемости, а теперь и по тренерскому штабу – все очевидно, других вариантов нет. «Арсенал» должен выходить в следующем сезоне, «Сморгонь» – это дичь и бред. Только «Крумкачы».





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- Давай вспомним, как прошел сезон-2020. Главный тренер Олег Радушко рассказывал, что команда впервые в истории жила в гостинице в Городее, а не на съемных квартирах в Минске. Отразилось ли это новшество на коллективе?





– Более-менее все привыкли: кто в карты играл, кто прогуливался или по магазинам ходил. Я сам там был – условия нормальные. Для поселкового уровня если не шикарные, то приемлемые. Это все ради большей экономии, понятно, что не всем нравилось. Зато футболисты вместе ездили в Несвиж на игры дубля, в соседнем Снове были на детском мероприятии.





Занимались на своем же поле. Может быть газону минус, но тем же воспитанникам местной ДЮСШ было очень интересно понаблюдать за тренировками профессионалов. Просто этим нужно было пользоваться, пока команда находилась на месте, делать намного больше движа по маркетингу, рекламе, детской школе. Другой вопрос, хотелось ли им этого.





На выходных игроки уезжали, кто-то на своем транспорте, кто-то на бусе, который возил их в Минск, а кто-то оставался в гостинице. В целом не сильно жаловались. Если не хватало еды – под боком находятся магазины. Была история, что кто-то из футболистов сходил вечером в развлекательный центр «Бумеранг», за что тренеры потом отчитывали, мол, нужно держать марку, не надо выставлять себя в невыгодном свете.





Сказывалось, конечно, отсутствие денег. Если на голодный желудок играешь, то получается хуже. Было видно, что не так старались футболисты. Только вот в концовке разбавились новичками с другим настроем. Им нужно было что-то показать и доказать. Благодаря этому и удалось сохранить прописку.





- Приезд Сергея Черника, поигравшего во Франции, удивил болельщиков?





– Лучше игрока за все время в «Городее» не было. Думаю, его приходу удивились так же, как удивились поражению в Кубке Беларуси от «Арсенала» 0:3. Я был в шоке, когда узнал о трансфере. Получить такого игрока, тем более за копеечную зарплату, редко получается. Видно, что человек умный, образованный и порядочный. Пообещал – помог, не требуя при этом чего-то заоблачного.





Сергей действительно спасал на поле и под его руководством прибавила защита. Не в обиду предыдущим голкиперам, но чувствовалось, что этот голкипер на уровень выше. Знание французского языка помогало делать подсказки французу Джуари. Прибавили в надежности Игнатенко и Позняк, потому что за ними периодически водились косяки и обрезки, результативные ошибки. А с приходом Черника ошибок стало намного меньше.





Помню, примерно так же в первом сезоне в вышке действовал Паша Чесновский. Благодаря его игре получилось закрепиться в лиге, он реально тащил всю команду.





- Из-за финансовых проблем «Городее» не удалось закрыть несколько позиций, и у молодых игроков был шанс показать себя уже не только на тренировках. Болели за них?





– Да, конечно. Я не скажу, что большинство, но многие из тех, кого я знаю, хотели видеть в составе молодых. Особенно на фоне отношения к игре основы. Все хотели увидеть в деле того же Шавеля, потому что те, кто следил за дублем, знали, что он был в хорошей форме. Только жаль, что Ростислав получил серьезную травму и пропустил большое количество времени. Но его все равно ждали. Тем более в начале сезона у Архипова было повреждение и он только набирал форму. Ростику дали шансы, но не получилось раскрыться.





Артем Волович тоже никак себя не проявил. Сначала получалось только у Ильи Баглая, но не везло в реализации. Забей он те моменты, которые создал, то был бы ближе к стартовому составу. Сейчас он ездил на просмотр в «Белшину», может, что-то получится. Тот же Женя Козел был. Я даже не знал о существовании такого футболиста, но парень заиграл так, что заслужил вызов в молодежную сборную. Жаль, его выдернули обратно из аренды в «Шахтер», в концовке помог бы обязательно. Наглый и габаритный, но вместе с тем подвижный.





Однако чаще ставили опытных ребят. Может быть, новый лимит в этом году кому-то поможет выстрелить. Точно помог бы «Городее» открыть очередное новое имя, очередного нападающего. С этим как-то лучше получается.





- А смотрел матчи дубля в этом сезоне? Ведущих игроков забрали в главную команду – и получилось безнадежное последнее место. Что по этому поводу говорили сами футболисты и тренеры?





– В этом сезоне начало игр ставили очень рано, я был на основной работе. Но была фишка сезона: посмотрев на счет, а это всегда очередные слезы и печаль, мы ждали следующий тур – установят новый антирекорд или нет. В итоге получился рекорд антирекордов. Но надо понимать, наш дубль по возрасту один из самых молодых в чемпионате.





Ребятам нужно было дать несколько лет. Хоть Радушко говорил, что выдергивал ребят из дубля, но даже в тех играх, когда добавлялась основа, никакого эффекта это не давало. Игра осталась на том же уровне. Тот классный дубль, что мы помним, распался. В силу разных причин эти игроки не пригодились у нас, хотя некоторые до сих пор на виду в первой лиге, а кто-то закончил.





Пирамида не работает, как говорят в программе «На грани фола». До дубля и до основной никто не доходит.





- Еще одним огорчением стал уход из команды Дмитрия Лебедева. Было неожиданно потерять капитана?





– Я был готов к этому. Те, кто следил за командой давно, видели, что Леба уже не тот, – конфликты, травмы и все прочее. Плюс на его позиции хорошо получалось у Сергея Пушнякова, он здорово раскрылся, правда, под самый уход Димы получил тяжелую травму. Да и зарплата у легенды клуба была самая большая, наверное.





После «Крумкачоў» ушел в «Белшину», но ничем там не помог, даже в основной состав не всегда попадал. Может быть, стоило остаться помочь «воронам» в стыковых матчах. Им как раз не хватило штрафного и углового или даже авторитета на поле, чтобы соперники боялись.





Надеюсь, в новом сезоне Лебедев будет более полезен. Но для нас все равно это был и есть легендарный футболист клуба. Всегда встречали Диму соответственно, никто плохого слова не говорил. И я придерживаюсь такого же мнения.





- А следишь сейчас за игроками, которые оставались в команде до последнего и ищут новые клубы?





– Решил для себя, что в этом сезоне ни за какую конкретную команду болеть не буду. Постараюсь переживать за всех наших бывших футболистов. Только это и остается: не хочу быть каким-то глором и отдавать предпочтение другому клубу. Буду следить за ребятами, к которым прикипел: Кирилл Павлючек, Сергей Усеня, Коля Романюк, Игорь Довгялло, Миша Шибун, Дима Байдук. Буду радоваться их успехам и подбадривать, если что-то не будет получаться.





- А за Филиппом Рудиком будешь следить?





– Да, только Фил уже заканчивает. За ним буду следить уже в другой сфере, не футбольной. Он обещал сделать бомбу на весь белорусский интернет вместе с Красавой. Этого и жду. Я его уважаю за гражданскую позицию. Он добавил движа, хоть какой-то челлендж случился в этом сезоне. Вызывает эмоцию – и это большой плюс, молодец. За ним нужно следить.





Рудик выиграл спор у «Городеи». Клуб разместил баннер в соцсетях: «Филипп Рудик – лучший»





- О гражданской позиции. Хочется ли меньше болеть за футболистов, которые молчат о происходящем в стране? Вспомнить ту же историю с Ростиславом Шавелем.





– Ну это как посмотреть. Если ты «ябатька», то будешь считать молчание правильным, а если ты адекватное большинство, то будешь молчание осуждать.





В каких-то личных переписках футболисты против всего плохого, все осуждают, все понимают. Но это они специально так пишут или действительно это их позиция – непонятно. Каждый чего-то боится, опасается, перестраховывается. Видно, есть какие-то подводные течения.





Хотя есть ребята, которые открыто заявили. Дима Байдук вообще молодец, вписался и в письмо свободных спортсменов, и в видео футболистов. Там из наших также снялись Артем Волович и Кирилл Павлючек.





Даже дублеры показали, что это команда. Считанные ребята позвонили Ростику. Только Усеня, Байдук и Павлючек не боялись, а в основном все печально. Я бы точно не хотел, чтобы у нас были такие люди как Симас Скиндерис. Мне стыдно, что такой футболист играл в «Городее». Хорошую оценку ему дал Александр Сверчинский.





Это какой-то неправильный литовский синдром. Нормальный и здравомыслящий человек такого сказать не может. Может, ему надо на собственной шкуре прочувствовать что-то подобное, чтобы это коснулось его лично или родных и близких. А то некоторые до сих пор в розовых очках ходят. Дай бог, чтобы это [насилие и беззаконие] его не затронуло. Как вратарь он был нормальным – его уровня в первой лиге было достаточно.





- А что было с посещаемостью в этом сезоне?





– В два раза людей на трибунах точно стало меньше. Народа мало, но все равно ходили. Где-то пропускная способность была слабая. Когда вышло ограничение лиги в 25 процентов от вместимости стадиона, охранники не пускали многих болельщиков. Хотя никто точно людей не считал. Я так дедушке одному помог: его друга пропустили без проблем, а его не хотели.





Когда у нас был матч без зрителей с «Рухом», то на трибунах сидел Александр Зайцев. Но дело в том, что зрителей все равно пустили на стадион, только попросили сесть на другую сторону, где не было камер. Я тогда респектовал футболистам, которые показывали правильные жесты.





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- Какие еще истории можешь вспомнить за время, что провел рядом с командой?





– В этом сезоне комментатор АБФФ-TV попал в небольшое ДТП, и ребята из Specmedia (компания, которая показывала чемпионат Беларуси – Tribuna.com), ответственные за трансляцию, попросили меня поговорить первые 15 минут в эфире на большую аудиторию. Такой вариант им подсказал наш оператор Максим.





Выдал все в эфир с чистого листа, хотя потом некоторые болельщики подходили и говорили, что понравилось больше, чем работа основного комментатора. Это было приятно. А Дмитрий Герчиков пригласил сразу во второй тур конкурса комментаторов АБФФ. Но я так и не пошел, по своей команде эксперт и знаток, а вот по другим – нет. Подстраховал коллег, за такой шанс большое им спасибо.





Вообще из-за ковида в этом году со стадионов стало больше трансляций, благодаря чему получилось пообщаться с наши комментаторами. Например, тем же Герчиковым – умнейший человек и топовый комментатор. Приятно было с ним вести беседу, узнавать инсайды. Помню, как однажды Николай Стуло из [программы АТН] «Спорт-кадра» заступился за меня перед инспектором федерации.





На своем дебютном матче я сказал «гол забил», а дедушка-инспектор говорил, что нужно «мяч забил». Тут же к этой перепалке подключился Стуло и привел пример английского варианта «score». Я даже регламент открыл, там было написано именно «гол». В общем дед замялся и все улеглось.





Но самое страшное, что со мной случалось, – это сны, где я опаздываю на матч. Все начинается без меня, никто ничего не объявляет, а зрители сидят в тишине и в недоумении. Я бегу на стадион и ничего не могу с этим поделать. И как дурной знак сны начались в последнем сезоне.





В итоге закончилось тем, что я заболел коронавирусом и не попал на последнюю домашку с брестским «Динамо». Не увидел Милевского вживую – буду плакать. Очень жалею, что не смог отработать на последнем, хотя лучше сказать «крайнем», домашнем матче. При этом чувствовал себя хорошо, но я не враг окружающим – честно предупредил, скинул все данные старому диктору, который иногда замещал меня.





Еще по уважительной причине я пропустил пару знаковых матчей. Однажды был на свадьбе, когда БАТЭ обыграли. Тогда даже Кирилл Павлючек шутил, чтобы я еще куда-нибудь на фарт съездил.





- Назовешь тройку лучших игроков «Городеи»?





Самый лучший на все времена – Дмитрий Лебедев. Любимцы – Сергей Усеня, Кирилл Павлючек и Вячеслав Ярославский.





Сверкнули Тай Велкер – пришел и делал результат, Артем Архипов – начал сразу забивать, благодаря чему заработал хороший контракт с «Шахтером», Сергей Черник – сушил игру и руководил защитой. Яромко умел работать с нападающими, реанимировал Сароку, открыл Дубайича, оба ушли в наши топ-клубы на повышение.





- А лучший матч в исполнении «Городеи»?





– При Яромко, когда мы горели в первом тайме 0:2 Жодино. В перерыве мы вышли на поле с Екатериной, моей соведущей, и призвали болельщиков и команду верить, что мы еще забьем и победим. И в итоге 3:2 выиграли. После матча Сергей Валерьевич на пресс-конференции отметил, что эта победа случилась и благодаря ведущим, которые заставили игроков поверить в победу.





При Радушко обыграли минское «Динамо» 4:1. Приятное ощущение, когда «Городея» выглядела на порядок лучше, чем гранд белфутбола. Никогда бы раньше не подумал, что увижу такое собственными глазами. Тогда еще один гол Пушнякова отменили, и судьи извинялись, что ошибочно засчитали фол.





А самая грустная по эмоциям – домашка с БАТЭ в 2017-м, которая закончилась со счетом 3:3. Когда отдали борисовчанам чемпионство. Очень хотелось, чтобы минское «Динамо» стало первым, и все к этому шло. Минусом было поведение пресс-службы БАТЭ, которая провоцировала игроков на поле, а в комментаторской накидывались на Андрея Масловского, комментатора того матча.





Не могу не вспомнить в этом сезоне домашний матч с «Белшиной». Это был полный экстаз, когда в добавленное время забили столько голов. 90 минут завершились со счетом 0:0, а уже в добавленное время судья поставил пенальти, который исполнил Милан Йоксимович.





Для серба это был прощальный матч. Пока я ему кричал с вышки по-сербски «спасибо за все», с подачи Лебедева Леня Ковель сравнял счет. И тут же молниеносная атака – и победный гол Лазара Сайчича. Сотрудник «Белшины» даже начал факи показывать Милану и Лазару, которые праздновали. Это были настоящие эмоции, за которые мы и любим футбол.





По активностям вспомню топовую идею с метанием сахарной свеклы и историю с ведущей в шубе. Тогда для нас были лучшие времена, могли дарить болельщикам ценные призы за каждый наш забитый гол.





Всего этого будет не хватать. У меня вырвали частичку души и выкинули на пустое городейское поле, по которому сейчас могут ходить коровы или его вообще засадят сахарной свеклой. Этого очень бы не хотелось. Как жить без этих эмоций? Остается пустота. Пока межсезонье, это не так остро ощущается, но все равно уже не интересуюсь информацией о новых игроках, трансферах и так далее.





- Что с «Городеей» будет дальше?





– Никто из местных не понимает, зачем все строилось и что с этим теперь делать. Даже если детей оставлять. Может, нужно все демонтировать и отвезти в Столбцы или в тот же Дзержинск? Что будет с раздевалками, административным зданием, табло, осветительными мачтами?





Не все стадионы могут таким похвастаться. В Городее очень часто проводили вечерние матчи, потому что было освещение. И никто не спрашивал клуб, есть ли деньги на это, какая финансовая ситуация. Думаю, за освещение счета приходили неплохие, а все равно матчи ставили.





Недавно обсуждали, что было бы круто назвать клуб ФК «Радзівіл». Я бы в таком клубе поучаствовал, постарался бы выцепить родственников этих Радзивилов, [договориться] на спонсорскую помощь или на использование фамилии и герба. Было бы круто сделать исторический движ, но такое возможно только в новой Беларуси. Однозначно.





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– Городея для меня – это новые друзья и знакомства. С оператором Максимом мы особенно сдружились. Из всех, кто приходил и уходил, мы самые древние аксакалы. Подвозили друг друга на матчи, где-то выручали и помогали. Паша Остроух оказался большим молодцом – большой респект за то, что прошел через все испытания. Гордимся, что такой человек работал у нас в клубе. Молодец, поднял и «Минск», клуб задышал новым воздухом. Такие ребята нужны белфутболу.





Всем нашим болельщикам и пользователям соцсетей спасибо за комментарии, отзывы, подсказки. Большущее спасибо руководству и клубной пресс-службе, что не усадили меня в глубокий запас, а дали шанс проявить себя. Целых четыре года я был хоть и не большой, но частью футбольного клуба «Городея». Надеюсь, еще когда-нибудь увидимся и услышимся, но это уже будет другая история.