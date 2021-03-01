Депутат о санкциях МОК: геноцид и дискриминация
Гомельский депутат в эфире СТВ заявил, что введенные Олимпийским комитетом санкции против режима Лукашенко говорят о том, что с Беларусью сложно конкурировать.
Причем, не только в спорте, но и в экономике.
Гомельский депутат заявил, что санкции против Беларуси ввели потому, что другие страны не могут с нами конкурировать. «Это скрытый геноцид», — убежден депутат и председатель Гомельской областной Федерации хоккея Виталий Уткин.
"С учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, такое отношение можно отнести к дискриминации белорусов. Мы же, как и наш президент, защищаем права белорусского народа, в том числе и спортсменов", — сказал чиновник.
"Мы должны понимать, что это скрытый геноцид. А мы за 26 лет показали, что сильны в спорте, культуре, экономике и сегодня с нами не так просто соревноваться", — добавил он.
Источник: gomel.today
14:14 01/03/2021
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