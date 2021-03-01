11-ый пошел: фанаты могилевского "Днепра" тоже будут бойкотировать игры команды
Фанаты могилевского "Днепра" тоже будут бойкотировать игры команды из-за политической ситуации в стране
Фанаты могилевского "Днепра" будут бойкотировать игры команды из-за политической ситуации в стране.
«В связи с политической ситуацией в стране, фанаты клуба приняли решение бойкотировать домашние и выездные игры команды. Жыве Беларусь!"- сообщается в паблике "Днепр Ультрас"
Напомним, ранее о бойкоте игр своих клубов уже заявили фанаты 10 команд. Это БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», «Немана», «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо».
"Белорусский партизан"
10:06 01/03/2021
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