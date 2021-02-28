











Александр Лукашенко покинул пост главы НОК. Его место занял его сын Виктора.





«МОК будет ждать официального отчета о результатах выборов и оценит их в должное время», – цитирует ВВС слова представителя МОК.





Напомним, что еще до собрания МОК несколько раз принимал решения о санкциях против руководителей белорусского спорта и чиновников страны. В декабре 2020 года исполком МОК подводил итоги расследования обвинений в адрес белорусского руководства в дискриминации спортсменов по политическому признаку. Эти обвинения появились после того, как в октябре более 800 белорусских спортсменов подписали открытое письмо против насилия по отношению к протестующим в Беларуси.





В числе подписавших были чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпийских игр 2008 и чемпион Европы по легкой атлетике Андрей Кравченко, двукратный призер Олимпиады в плавании Александра Герасименя, чемпион Олимпийских игр 1980 по велоспорту Олег Логвин, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская.





Позже появились сообщения о том, что действующие спортсмены, подписавшие это обращение, исключаются из состава сборных страны и из программ подготовки к Олимпийским играм – по оценке портала InsideTheGames, более 100 белорусских атлетов были лишены права участвовать в спортивных соревнованиях после подписания открытого письма. МОК начал расследование, по результатам которого обвинил НОК Беларуси в том, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии. После этого Международный олимпийский комитет официально прекратил всякую финансовую поддержку НОК страны, ввел персональные санкции против Александра Лукашенко и его сына Виктора: они не смогут приехать на Игры в Токио в статусе руководителей Национального олимпийского комитета. А спортсменам, пострадавшим от запретов властей, разрешено участвовать в квалификации на Олимпийские игры без разрешения белорусского НОК.





Теперь же, после избрания на пост главы НОК Беларуси Виктора Лукашенко, следует ожидать новых санкций в отношении белорусского спортивного руководства. Авторы InsideTheGames как о решенном факте сообщают о том, что МОК планирует лишить НОК Беларуси статуса полноправного члена Международного олимпийского комитета. Это з чит, что белорусские спортсмены, как и российские, будут выступать не под своим флагом, а под олимпийским, а состав сборных будет утверждаться в МОК или международных федерациях. Также на территории страны не будут проводиться крупные международные соревнования – напомним, что у Беларуси уже отобрали право проведения чемпионатов мира по хоккею и по современному пятиборью.