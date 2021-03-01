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Лукашенко ушел с поста НОК. Что это значит для вас?





Мое мнение, как члена НОК и руководителя Паралимпийского комитета, чтобы было не хуже олимпийскому спорту и спорту в целом. Думаю, что хуже не будет.





То, что выбрали Виктора Лукашенко на пост президента НОК — это было ожидаемое решение?





Думаю, что не ожидаемое.





Так там ведь было всего две кандидатуры: Александр Лукашенко и Виктор Лукашенко.





Если сугубо мое мнение, то когда Виктор Лукашенко был вице-президентом НОК, то у меня проблем с ним не было, с ним работать очень легко, было меньше разглагольствований. Не знаю таких случаев, чтобы он кого-то там не принял, не выслушал из рядовых спортсменов — и, по возможности, оказывает поддержку. Главное, чтобы спорт развивался.





Думаете, такое решение поможет уйти от санкций МОК?





Я же не судья. Я думаю, что все рассосется, потому что на Олимпийских играх надо выступать. А что касается фамилии. Дело не в фамилии. Я людей оцениваю по действиям и поступкам, в том числе, в направлении паралимпийцев. Простой пример, Президентский спортивный клуб, первая и единственная организация, которая не отделила олимпийцев от паралимпийцев по размерам стипендий. Также, если мы обращались и обоснованно подводили, что нам нужны средства на сборы, на участие, на инвентарь — еще ни разу в Президентском спортивном клубе мы не получили отказ.





А что вас не будет теперь в исполкоме — не грустно от этого?





Больше меня в исполкоме не был никто — у меня 4 срока. Поэтому я к этому философски отношусь.





Так вы вместе с Лукашенко ушли получается?





Это одно другого не касается, то есть это решение президента, а тут решение... Второе, у меня много работы еще в "Белорусском товариществе инвалидов по зрению", у меня есть Паралимпийский комитет, а самое главное — у меня есть две внучки. Я, к сожалению, детям не уделил внимания, потому что занимался спортом, а сейчас я хочу исправить ошибку. Вы не представляете, какие у меня шикарные внучки, — сказал Шепель в интервью tribuna.com.



