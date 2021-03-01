+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уже десять: фанаты продолжают присоединяться к бойкоту футбольного чемпионата

Футбольные фанаты Беларуси начали акцию бойкота Чемпионата Беларуси, который стартует 2 марта. Сначала о бойкоте объявили фанаты семи клубов, потом к ним присоединились еще фанаты еще трех.




Как сообщает tut.by, в настоящее время посещать футбольные матчи своих команд отказались посещать фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», «Немана», «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо». Ожидается, что акция скоро значительно расширится.

Байкот чемпионата страны по футболу фанаты объясняют политической ситуацией в стране.

«Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного!», - говорит администрация одной из фанатских групп.

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», - написали фанаты брестского «Динамо».

Стало известно, что к бойкоту присоединяются фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]