











Как сообщает tut.by, в настоящее время посещать футбольные матчи своих команд отказались посещать фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», «Немана», «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо». Ожидается, что акция скоро значительно расширится.





Байкот чемпионата страны по футболу фанаты объясняют политической ситуацией в стране.





«Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного!», - говорит администрация одной из фанатских групп.





«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», - написали фанаты брестского «Динамо».





Стало известно, что к бойкоту присоединяются фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо».