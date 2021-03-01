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Источник: один из брестских "Морских котиков" завершил карьеру

32-летний белорусский защитник Максим Витус принял решение о завершении карьеры игрока. Об этом сообщает telegram-канал "Серебряный век. Футбол Беларуси".




Витус выступал за минский "Партизан", гродненский "Неман", столичное "Динамо", хорватский "Сплит" и брестское "Динамо".

"Морские котики" — самоназвание компании игроков, защищавших цвета брестского "Динамо" в сезоне-2019, куда входят Максим Витус, Алексей Гаврилович, Артем Милевский, Павел Савицкий, Андрей Лебедев и Дмитрий Алисейко.

В сезоне-2020 Витус провел в составе "бело-синих" 15 встреч высшей лиги.
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