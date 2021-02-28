АБФФ назначила дату старта нового сезона в "вышке"





Откроют турнир футболисты "Ислочи" (Минский район) и мозырской "Славии", встреча состоится на поле ФК "Минск" 12 марта и начнется в 19:00. Четыре игры первого тура пройдут на следующий день, 13 марта: столичный "Энергетик-БГУ" сыграет с новичком лиги, "Сморгонью"; брестский "Рух" будет соперничать с "Гомелем"; минское "Динамо" встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗ", а солигорский "Шахтер" - с "Минском".





Завершится первый 14 марта: еще один новичок "вышки", речицкий "Спутник", сыграет с "Динамо" из Бреста, гродненский "Неман" - с "Витебском", а БАТЭ - со "Слуцком".





Второй тур пройдет с 19 по 21 марта, остальное расписание будет опубликовано позже. Пока известно, что чемпионат завершится 28 ноября.





Команды проведут традиционный двухкруговой турнир и сыграют друг с другом два раза - дома и в гостях. В этом сезоне предусмотрено новшество: командам Высшей лиги разрешили делать пять замен во время матча, одна из них – для игроков не старше 1999 года рождения.





Первый трофей нового футбольного сезона, Суперкубок Беларуси, будет разыгран 2 марта на стадионе ФК "Минск". В матче встретятся действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" и вице-чемпион борисовский БАТЭ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. На стадионе можно будет находиться болельщикам, но в масках.





Напомним, прошлогодний чемпионат Беларуси стартовал на фоне распространения в стране коронавируса. Во всей Европе были отменены национальные первенства. В Беларуси же матчи не просто не отменили, но и разрешили находиться зрителям на трибунах.



