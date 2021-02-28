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Лукашенко предложил сыну проложить лыжню для него и Путина

Во время поездки в Сочи президента Белоруссии Александра Лукашенко сопровождал его сын Николай. Он покатался на лыжах вместе с отцом и российским лидером Владимиром Путиным. Подробности отдыха лидеров показал телеканал "Россия 1".




"Коль, ну давай ты первый, проложи дорогу нам, – предложил сыну белорусский президент. – Или ты за нами?". "За вами", – ответил Николай. "За нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться", – сказал ему Лукашенко.

"Вы, наверное, не догоните его", – обратился он после этого к Путину. "Поехали", – ответил президент РФ. Эти кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".
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