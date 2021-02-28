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Месси примет решение о своём будущем после выборов президента "Барселоны"

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси будет ждать, пока в клубе не будет избран новый президент, прежде чем принять решение о своем будущем.



 
По информации источника, лидер каталонской команды может остаться в "Барсе", если на должность президента будет избран функционер, который ему импонирует.

Контракт Лионеля с "Барселоной" действует до лета 2021 года. В прошлом году Месси хотел покинуть клуб из-за разногласий с руководством и тренером.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 7 марта.
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