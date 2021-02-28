Саудовская Аравия предотвратила ракетную атаку во время гонки "Формулы E", на которой присутствовал наследный принц

Саудовская Аравия сбила ракету над Эр-Риядом, а также боевые дроны рядом с южными городами страны. Власти страны обвинили в атаке йеменских хуситов. Инцидент произошел во время гонки "Формулы E", которая состоялась в пригороде Эр-Рияда Эд-Дирие. На ней присутствовал наследный принц Мухаммед бин Салман.