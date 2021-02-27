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Оргкомитет Олимпиады в Токио настаивает на присутствии зрителей на трибунах

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны проводиться со зрителями, несмотря на пандемию, заявила в интервью японским изданиям глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.


Она рассказала журналистам, что на другие соревнования зрителей пускают, поэтому у спортсменов обязательно возникнут вопросы, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться при пустых трибунах, пишет officelife.media. И хотя такой вариант пока не предлагается, но глава оргкомитета настаивает, что нужно его иметь в виду и внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом.

При этом Сэйко Хасимото признает, что в первую очередь предстоит позаботиться о мерах против распространения коронавируса.

Наш рейтинг одобрения не повысится, если не будут устранены опасения, касающиеся въезда иностранцев и нагрузки на медицинскую систему страны», — цитирует главу оргкомитета ТАСС.
Вопрос о допуске зрителей на трибуны могут обсудить уже 3 марта на онлайн-встрече руководства Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, представителей правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Игр.

Олимпиада в японской столице запланирована с 23 июля по 8 августа и сохранит прошлогоднее название «Токио-2020».
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