



Она рассказала журналистам, что на другие соревнования зрителей пускают, поэтому у спортсменов обязательно возникнут вопросы, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться при пустых трибунах, пишет officelife.media. И хотя такой вариант пока не предлагается, но глава оргкомитета настаивает, что нужно его иметь в виду и внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом.





При этом Сэйко Хасимото признает, что в первую очередь предстоит позаботиться о мерах против распространения коронавируса.





Наш рейтинг одобрения не повысится, если не будут устранены опасения, касающиеся въезда иностранцев и нагрузки на медицинскую систему страны», — цитирует главу оргкомитета ТАСС.

Вопрос о допуске зрителей на трибуны могут обсудить уже 3 марта на онлайн-встрече руководства Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, представителей правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Игр.





Олимпиада в японской столице запланирована с 23 июля по 8 августа и сохранит прошлогоднее название «Токио-2020».