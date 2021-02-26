«До полной победы народа». Фанаты футбольного «Немана» отказались возвращаться на трибуны
Гродненские фанаты 26 февраля в своем паблике в ВКонтакте сообщили, что отказываются возвращаться на трибуны в новом сезоне. Главное условие возвращения — победа народа в протестах, которые начались после президентских выборов 2020 года.
Фото: Руслан Кулевич
Футбольные фанаты перестали посещать матчи «Немана» 1 апреля 2020 года. Поводом, пишет hrodna.life, послужила сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Беларуси. Когда во всем мире приостановили массовые спортивные мероприятия, в Беларуси футбольные и хоккейные матчи проходили со зрителями. Фанатов возмутило то, что белорусское правительство не предприняло должных карантинных мер.
Фан-сектор «Немана» перед бойкотом, связанным с COVID-19. Фото: Руслан Кулевич
Не вернулись на трибуны фанаты и в конце лета 2020 года, когда ситуация с COVID-19 улучшилась. Очередной протест фанатских движений Беларуси был связан с насилием в отношении мирных граждан после выборов президента в августе 2020 года.
Что значит «победа народа»?
Перед сезоном 2021 года гродненские фанаты выступили с заявлением, в котором сообщили, что бойкот активного сектора будет продолжаться.
«Перад стартам чарговага футбольнага сезона хочам усім яшчэ раз нагадаць. Актыўны фан-сектар дома і на выездзе будзе адсутнічаць да поўнай перамогі народа! Усім дабра і цярпення! Жыве Беларусь!», — заявили фанаты «Немана».
В комментарии для Hrodna.life гродненские фанаты пояснили, что хотели сказать словами «перамога народа».
«Мы не переставали бойкотировать, причины и так понятны. Главное условие возвращения на трибуны — победа народа. Это значит смена режима».
Так выглядел пустой сектор фанатов «Немана» в сезоне 2020 года. Фото: Руслан Кулевич
В Бресте тоже бойкотируют
26 февраля 2021 года из-за политической ситуации в стране фанаты брестского «Динамо» также объявили, что будут бойкотировать матчи чемпионата.
«Дорогие друзья! Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями. Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от „Динамо“, и всегда где-то рядом», — говорится в заявлении брестских фанатов.
Фанаты хоккейного «Немана» тоже не вернулись на трибуны
18 августа 2020 года фан-сектор хоккей команды объявил бессрочный бойкот матчей клуба из-за насилия в стране. Фан-сектор хоккейного «Немана» считается самым многочисленным и громким в беларусской экстралиге. Спортивные журналисты не раз называли гродненский ультрас лучшим в Беларуси. На трибуны фанаты в 2021 году так и не вернулись.
Фан-сектор хоккейного «Немана». Фото: Руслан Кулевич
12:39 27/02/2021
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