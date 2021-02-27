Александр Лукашенко: «Цилинская в грудь себя била, говорила, что все сделает, только велотрек постройте. Построили. Так там по вечерам темнота, нет ни одного спортсмена»
Александр Лукашенко раскритиковал малую загруженность велотрека в Минске.
– Давайте результаты. Цилинская в грудь себя била, говорила, что все сделает, только велотрек постройте. Построили. Давайте результат. Так там по вечерам на велотреке темнота, нет ни одного спортсмена. Вы хотите выиграть? Понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что можете.
Что это за биатлон такой у Вакульчика и у других, если человек пять из пяти промахов на рубеже делает. Чем вы можете это объяснить, Сергей Михайлович?
Министр Сергей Ковальчук: Очень тяжело объяснить. Психология.
Источник: СТВ
12:04 27/02/2021
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