Голкипер «Порту» Альфредо Кинтана умер в госпитале





Об этом сообщила пресс-служба БГК «Мешков Брест». Напомним, Альфредо Кинтана перенес остановку сердца на тренировке перед вылетом в Брест, в результате чего врачи были вынуждены погрузить его в медикаментозную кому из-за отека мозга. Матч «Мешков Брест» – «Порту» был сначала перенесен, а затем португальский клуб отказался от выступления в оставшихся поединках группового раунда. Увы, несмотря на все старания врачей, Кинтана так и не пришел в сознание и умер в госпитале.



