Например, Недосеков









В настоящее время у нашей команды 18 лицензий на Олимпиаду в Токио в 14 видах программы. Восемнадцатую буквально только что завоевала молодая прыгунья тройным Виолетта Скворцова. Состав уже выглядит достаточно серьезно, но до окончания периода, на протяжении которого можно выполнить нормативы, число лицензий у наших спортсменов может даже удвоиться. Так, например, ждем выполнения норматива от целого ряда метателей во главе с Иваном Тихоном. К слову, метатель копья Алексей Котковец уже перебрасывал квалификационную отметку, но сделал это до открытия «зачетного» окна. Есть два многоборца — Виталий Жук и Максим Андралойть, которые вплотную подобрались к лицензиям.





В целом намечается очень сильный состав, которому вполне по силам выступить как минимум не хуже, чем на предыдущей Олимпиаде. В планах команды стоят 3–4 медали. На это мы ориентируемся, но важным критерием являются финалы. Пробиться в решающую стадию олимпийского турнира по силам 8–10 нашим легкоатлетам, а дальше у каждого из них будет шанс проявить себя. Условия для всех созданы отличные. К тому же чувствуется, что команда соскучилась по топовым стартам, спортсмены хотят соревноваться, показывать себя на международной арене. На крупных турнирах наши ребята не выступали уже полтора года! К слову, какие-то приоритеты и перспективы можно будет оценить по итогам чемпионата Европы в помещении. Он стартует уже на следующей неделе и для очень многих спортсменов станет своего рода репетицией Олимпийских игр, — цитирует Моисевича "СБ".



