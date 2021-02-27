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Левченко о репрессиях: «На большее эта система не способна – только на то, чтобы запугать других, мол, «с вами будет точно так же»

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о репрессиях в тюрьмах.


«Мне пишет огромное количество людей. Многие пытаются что-то делать, но они очень запуганы, ведь нарушаются основные права человека.

Буквально вчера написала девушка, которая находилась в ЦИП 18 суток. И все это время она провела там без матраса, без постельного белья. Девушка спала на столе, ее сокамерницы — на полу. Репрессии продолжаются. Люди зачастую не могут об этом публично говорить. Они пишут, а у меня слезы на глаза наворачиваются, пишет Трибуна.

Те репрессии, которые происходят в тюрьме, рассчитаны на то, чтобы люди не хотели туда вернуться. Чтобы сделать больно, сломать. На большее эта система не способна – только на то, чтобы запугать других, мол, «с вами будет точно так же».

Но дайте нам один день без репрессий. Покажите, сколько нас, «змагаров». Увидите, сколько нас выйдет на улицы», – сказала Левченко.
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