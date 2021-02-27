Тетерин о спортсменах, не поддерживающих власть: «Если видишь что-то по-другому, то приди и верни деньги, которые в тебя вложила страна»
Глава федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин высказался о спортсменах, которые не поддерживают власть.
Тетерин - третий справа. Не удивительно, что всех меряет деньгами
- Те спортсмены, которые создали какие-то структуры, сегодня рассказывают, что что-то не так. Страна им дала все. Мой принцип простой. Если видишь что-то по-другому, то приди и верни деньги, которые в тебя вложила страна. Медаль у тебя никто не забирает. Ты бы никогда не состоялся без залов, без тренеров, без финансирования.
Наша страна для всех видов спорта делает очень многое. И наш президент», – заявил Тетерин.
08:19 27/02/2021
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