Тетерин - третий справа. Не удивительно, что всех меряет деньгами









- Те спортсмены, которые создали какие-то структуры, сегодня рассказывают, что что-то не так. Страна им дала все. Мой принцип простой. Если видишь что-то по-другому, то приди и верни деньги, которые в тебя вложила страна. Медаль у тебя никто не забирает. Ты бы никогда не состоялся без залов, без тренеров, без финансирования.



