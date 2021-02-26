Речь идет о желании сторон сделать футбольный клуб самой "открытой спортивной организацией не только в Беларуси, но, возможно, и в мире".





Как сообщили SPORT.TUT.BY представители сторон, планируется внедрение современных технологий, которые позволят "Крумкачам" стать не просто народной командой, а центром притяжения футбольных болельщиков.





Благодаря итальянскому миллиардеру Маурицио Миану и его партнеру Виталию Кутузову идет разработка уникальной платформы со своей внутренней экономикой, позволяющей участвовать в управлении любимым клубом. Пока неизвестны все нюансы функционирования новой экосистемы, за исключением того, что пользователи платформы смогут не только обозначить свою позицию и быть услышанными, но и решить любой поднятый вопрос на открытом голосовании.





"Анализ ожидания болельщиков, ситуации на футбольном рынке, инвестирования в данной области показывает, что болельщики больше не хотят наблюдать за процессом со стороны. Они желают общаться со знаменитостями, критиковать, обсуждать события и находить новые способы взаимодействия со своими клубами. Им нужны новые возможности для двусторонней связи с игроками и руководством клубов. Благодаря цифровым инновациям болеть за спортсменов сегодня гораздо интереснее, это дает огромную эмоциональную отдачу. Фанаты стали более организованными и оказывают большое влияние на клубы, однако площадки для централизованного управления им они до сих пор не имели. Мы не первый год думали о том, как сделать клуб действительно народным. Не просто на словах. И когда Виталий Кутузов рассказал нам о возможностях разрабатываемой системы, мы сразу решили, что это то, что нам нужно. Мы хотим стать самой открытой спортивной организацией не только в Беларуси, но, возможно, и в мире", — отметил коммерческий директор НФК "Крумкачы" Юрий Турейко.





Подробнее о платформе нам рассказал один из идейных вдохновителей проекта Виталий Кутузов.





"Давно слежу за "Крумкачами", и мне нравится, как они выстраивают отношения с болельщиками. Хоть их фирменный цвет и черный, но они прослыли белой вороной белорусского футбола. В течение последних месяцев мы прилагали усилия, чтобы направить интерес нашего инвестора к футболу и другому потенциальному бизнесу в Беларуси, и именно "Крумкачы" привлекли наше внимание, в том числе для прямых финансовых инвестиций.





Мы прекрасно знали, что не было точного понимания, в каком дивизионе предстоит выступать клубу, однако видели, что болельщики, простые граждане и сам инвестор считают справедливым, если команде позволят сыграть в высшей лиге. Итоговое решение разочаровало всех нас. Скажем так, оно было неверным и крайне непопулярным.





Вкупе с предыдущими атаками на ФК "Крумкачы", которые могут привести к тому, что подавляющее большинство людей поверит, что существует предвзятое отношение к самой команде, может сложиться сомнительная ситуация как для самого клуба, так и для потенциальных инвесторов, в первую очередь для моего друга и потенциального партнера Маурицио Миана, с заметным ущербом для общего имиджа Беларуси и экономики.





Тем не менее мы настроены показать, что жизнь этого клуба важна тысячам любителей футбола, гражданам Беларуси и всем заинтересованным в развитии проекта. Вместе с Маурицио и командой настоящих профессионалов мы разработали платформу, с помощью которой болельщик сможет напрямую влиять на реальные события внутри команды, такие как трансферы игроков, выбор стартового состава на матч, смена руководства, определение стратегии развития клуба.





Помимо этого пользователь в любой момент может получить актуальную информацию о финансовых счетах клуба, наблюдать за работой игроков и сотрудников онлайн, общаться с другими пользователями, попросту выступать в роли одного из управляющих. Можно сказать, это будет виртуальный менеджер на основе управления реальной футбольной командой. Уже скоро буду готов поделиться гораздо более детальной информацией, а пока просто отмечу, что мы надеемся, что эта идея сможет объединить большую армию любителей футбола, которым представится уникальная возможность сделать клуб именно таким, каким они его хотят видеть", — сказал Кутузов.











