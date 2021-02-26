Ярославский "Локомотив" опубликовал объявление о поиске главного тренера с зарплатой от 100 тысяч российских рублей
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" разместил на интернет-ресурсах объявление о поиске главного тренера команды.
Андрей Скабелка
Вакансии опубликованы на общероссийской базе вакансий "Работа в России" и интерактивном портале службы занятости населения Ярославской области.
Согласно условиям, "Локомотив" ищет кандидата на должность главного тренера с зарплатой от 100 тысяч рублей, на ненормированный рабочий день по срочному трудовому договору. Предлагается социальный пакет и гибкий график работы. Должностные обязанности: руководство тренировочным процессом и подготовка команды к соревнованиям.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ярославского клуба, процедура является формальностью и проводится каждый год, "Локомотив" не намерен приглашать нового главного тренера.
"Локомотив" возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. В мае 2020 года он заключил контракт с ярославцами на 3 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Локомотив" вышел в плей-офф.
20:21 26/02/2021
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