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Оппозиция считает, что МОК ужесточит санкции из-за избрания главой НОК Виктора Лукашенко

Оппозиция назвала странным решение об избрании на пост президента Национального олимпийского комитета старшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора, считает, что это приведет к ужесточению санкций со стороны Международного олимпийского комитета.

 
"Виктор Лукашенко стал президентом НОК Беларуси. Странное решение, потому что и Виктор, и Александр Лукашенко находятся под санкциями Международного олимпийского комитета. Уверен, что это будет сигналом для МОК, чтобы не только продлить, но и ужесточить санкции против Беларуси", - заявил ответственный за молодежную политику и спорт в национальном антикризисном управлении белорусской оппозиции Вадим Кривошеевпишет interfax.by. Его слова приводит телеграм-канал НАУ в пятницу.

По мнению Кривошеева, именно из-за этих выборов МОК пока не принял финальное решение по тому, что делать дальше с Беларусью. "Это был шанс для НОК Беларуси исправить ситуацию. Но Лукашенко и спортивные чиновники, видимо, живут в другой реальности", - считает представитель НАУ.

"Национальной сборной наверняка придется выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. И это еще не самое страшное, чем может ответить Международный комитет на бездействие НОК Беларуси и грубое нарушения им Олимпийской хартии", - полагает он.

Кривошеев пообещал, что НАУ вместе с Беларуским фондом спортивной солидарности продолжит работу над тем, чтобы "права всех спортсменов, независимо от их спортивных достижений, а также права спортивных специалистов соблюдались НОК Беларуси, национальными спортивными федерациями и другими спортивными организациями".

Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, в пятницу был избран олимпийским собранием на пост президента НОК.
 
Как сообщалось, в начале декабря 2020 года МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

Также было решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.
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