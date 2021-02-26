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Опейкин о смене главы НОК: «И все-таки спортсмены стали той силой, которая смогла сдвинуть процесс с мертвой точки»

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением о смене президента НОК.


«И все-таки спортсмены стали той силой, которая смогла сдвинуть процесс с мертвой точки. Считайте сегодняшнее шапито в НОКе триггером. Белорусский фонд спортивной солидарности и все свободные спортсмены Беларуси, максимально сплотившись и соединив свои усилия, действуя слаженно и дисциплинированно, добились ухода Лукашенко. Пока только с поста президента НОК. Но и остальное тоже уже не за горами.

Господа ябатьки, вы так и не поняли, что имеете дело с людьми длинной воли, которые всю жизнь учились побеждать в честной борьбе. Лжи и мухлежа вам уже никто не простит.  Спортсмены пойдут до конца за право своего народа быть свободным. Весна близко», – написал Опейкин.
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