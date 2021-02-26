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Лукашенко: «Нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды. Я попросил: давайте посчитаем, сколько стоило съездить туда»

Александр Лукашенко раскритиковал выступление хоккейной сборной на турнире в Казахстане, гандбольной и биатлонной – на чемпионатах мира.


«Всегда слышу заверения, заверения… Потом оправдания – чего-то не хватает. Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды – последнее место заняли. Я попросил: давайте посчитаем, сколько денег стоило съездить туда и обратно. И опять те же объяснения: вы понимаете, у нас нет детского хоккея. Вот в Латвии детский хоккей развивается цветет и пахнет. И мы телепаемся там с этим рижским «Динамо»… Чем там вчера закончили? Я не досмотрел. (Голос из зала: «Выиграли – 2:1»). Слава тебе господи (крестится – прим.), хоть у «Динамо» выиграли. Но вы понимаете, о чем я говорю. Одни только объяснения. Чего-то не хватает. Ну выберите вы 25-30 человек из тех сотен, которые занимаются сегодня хоккеем и тренируйте их. Это я к тому, что никаких оправданий быть не может.

А чудеса, которые творили на последнем чемпионате  мира по биатлону. Я не знаю, чем тут оправдываться.

Или поехали в Египет поиграли в гандбол. Я не специалист гандбола, крупный, но я не понимаю, как можно вести 7-8 мячей, а потом обвалиться и проиграть еще больше.

Чего не хватает по профильным видам спорта? Я же помню первые шаги после распада Советского Союза – вообще негде тренироваться было. Тренируйтесь с утра до ночи. Я часто приезжаю, хоть и по вечерам, на велотрек. Так там же темнота, нет ни одного спортсмена. Вы хотите выиграть? – сказал Лукашенко.

Напомним, сборная Беларуси по хоккею на турнире в Казахстане проиграла сборной Казахстана, олимпийской команде России и Казахстану-2.

На чемпионате мира по гандболу белорусы вели +8 в матче против вице-чемпионов турнира команды Швеции, но матч закончился вничью. Также белорусы обыгрывали по ходу матча Словению +6, но проиграли 25:29.

На чемпионате мира по биатлону сборная Беларуси усилиями Анны Солы выиграл бронзовую медаль. Эта медаль стала первой для Беларуси за последние 4 года.
Tribuna
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