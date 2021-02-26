Tribuna.com в Беларуси продолжит развиваться без участия Sports.ru
Белорусское спортивное медиа Tribuna.com продолжит развиваться автономно. Владельцы компании продали российскую часть бизнеса сайт Sports.ru инвестиционному фонду Алексея Нечаева, который является основателем косметического бренда Faberlic. Сумма сделки не разглашается.
В сделку не вошли белорусская украинская и международная Tribuna.com, а также стартап Betting Insider.
«Переезд с Goals.by на международную платформу дал в свое время большой технологический толчок для проекта. Эта синергия позволила дать белорусским пользователям высокий уровень сервисов.
Сейчас наша главная задача – провести техническую ревизию и сохранить этот высокий уровень для наших пользователей, а также продолжить развивать те фишки, которые отличают нас от конкурентов: блоги, комментарии, комьюнити.
Что касается редакции, то здесь не изменится ровным счетом ничего. Она продолжит самостоятельно формировать контентную политику, как это и было все предыдущие годы.
Перед нами стоит четкая цель – быть спортивным медиа №1 в Беларуси, даже несмотря на временную блокировку», – сказал директор Tribuna.com в Беларуси Максим Березинский, который также возглавляет украинскую компанию.
«Три последних года Tribuna.com в Беларуси является прибыльной. Несмотря на ковидные сложности и блокировку в 2020 году выручка компании выросла на 70 процентов. В новом году продолжим, помимо развития основного бизнеса, инвестировать в несколько новых проектов», – отметил Березинский.
Основатель Sports.ru белорус Дмитрий Навоша, продавший свою долю, продолжит консультировать международные проекты.
Tribuna.com – одно из крупнейших спортивных медиа и сообществ в Беларуси, которое было запущено в 2010 году под брендом Goals.by, а в 2014 году переехало на международную платформу. Помимо сайта, в проект входит несколько YouTube-проектов, в том числе «ЧестнОК» Александра Ивулина, и сеть пабликов в социальных сетях с более чем 200 тысячами подписчиков. Совокупная аудитория проекта превышает 1,5 млн пользователей.
14:20 26/02/2021
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