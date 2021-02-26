Tribuna.com в Беларуси продолжит развиваться без участия Sports.ru





В сделку не вошли белорусская украинская и международная Tribuna.com, а также стартап Betting Insider.





«Переезд с Goals.by на международную платформу дал в свое время большой технологический толчок для проекта. Эта синергия позволила дать белорусским пользователям высокий уровень сервисов.





Сейчас наша главная задача – провести техническую ревизию и сохранить этот высокий уровень для наших пользователей, а также продолжить развивать те фишки, которые отличают нас от конкурентов: блоги, комментарии, комьюнити.





Что касается редакции, то здесь не изменится ровным счетом ничего. Она продолжит самостоятельно формировать контентную политику, как это и было все предыдущие годы.





Перед нами стоит четкая цель – быть спортивным медиа №1 в Беларуси, даже несмотря на временную блокировку», – сказал директор Tribuna.com в Беларуси Максим Березинский, который также возглавляет украинскую компанию.





«Три последних года Tribuna.com в Беларуси является прибыльной. Несмотря на ковидные сложности и блокировку в 2020 году выручка компании выросла на 70 процентов. В новом году продолжим, помимо развития основного бизнеса, инвестировать в несколько новых проектов», – отметил Березинский.





Основатель Sports.ru белорус Дмитрий Навоша, продавший свою долю, продолжит консультировать международные проекты.





Tribuna.com – одно из крупнейших спортивных медиа и сообществ в Беларуси, которое было запущено в 2010 году под брендом Goals.by, а в 2014 году переехало на международную платформу. Помимо сайта, в проект входит несколько YouTube-проектов, в том числе «ЧестнОК» Александра Ивулина, и сеть пабликов в социальных сетях с более чем 200 тысячами подписчиков. Совокупная аудитория проекта превышает 1,5 млн пользователей.