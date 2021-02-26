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Избран новый исполком НОК Беларуси. Басков и Черкашина сохранили места

На олимпийском собрании был выбран новый состав исполкома НОК. Напомним, против прежнего были введены санкции МОК.

В состав вошли и некоторые члены прежнего исполкома. Это избранный президентом НОК Виктор Лукашенко, вице-президент Дмитрий Довгаленок, а также члены исполкома – Любовь Черкашина и Дмитрий Басков, против которого также ведется независимое расследование IIHF.

Членами исполкома НОК больше не являются Александр Лукашенко, Валентин Боровок, Александр Петкевич, Дмитрий Пиневич, Сергей Репкин, Артем Цуран, Олег Шепель, Антон Юспа и Татьяна Дроздовская. Ранее МОК запретил им всем, кроме Дроздовской, посещать Олимпийские игры.

В новый состав исполкома помимо Виктора Лукашенко, Дмитрия Баскова, Любови Черкашиной и Дмитрия Довгаленка вошли:

Андрей Барбашинский (олимпийский чемпион по гандболу, Барселона-1992);

Александр Богданович (олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, Пекин-2008);

Александр Бут-Гусаим (генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»);

Елена Зубрилова (четырехкратная чемпионка мира по биатлону);

Ирина Малеваная (директор Республиканского научно-практического центра спорта);

Денис Мужжухин (директор Национального антидопингового агентства);

Наталья Цилинская (председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, бронзовый призер по велоспорту, Афины-2004).
Tribuna
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