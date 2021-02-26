+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Семейный междусобойчик: Лукашенко отдал должность главы НОК сыну

Александр Лукашенко покинул пост президента Национального олимпийского комитета.

Семейный междусобойчик: Лукашенко отдал должность главы НОК сыну
Президентом НОК Беларуси "избран" его старший сын Виктор.

Напомним, Виктор Лукашенко - помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности. В 2019 году он был назначен папой вице-президентом НОК. Теперь же папа отдал ему должность президента, которую сам занимал с 1997 года.

Интересно, как на это отреагирует МОК? Напомним, на днях МОК отложил решение по "беларускому вопросу", заявив, что пристально наблюдает за ситуацией в Беларуси.

Дело в том, что если МОК признает, что правящий в Беларуси режим продолжает репрессии в отношении спортсменов, то национальной сборной запретят выступать на Олимпиаде в Токио под госфлагом. 

Судя по ситуации с "избранием" нового президента НОК, высока вероятность, что так оно и будет.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]