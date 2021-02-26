Семейный междусобойчик: Лукашенко отдал должность главы НОК сыну
Александр Лукашенко покинул пост президента Национального олимпийского комитета.
Президентом НОК Беларуси "избран" его старший сын Виктор.
Напомним, Виктор Лукашенко - помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности. В 2019 году он был назначен папой вице-президентом НОК. Теперь же папа отдал ему должность президента, которую сам занимал с 1997 года.
Интересно, как на это отреагирует МОК? Напомним, на днях МОК отложил решение по "беларускому вопросу", заявив, что пристально наблюдает за ситуацией в Беларуси.
Дело в том, что если МОК признает, что правящий в Беларуси режим продолжает репрессии в отношении спортсменов, то национальной сборной запретят выступать на Олимпиаде в Токио под госфлагом.
Судя по ситуации с "избранием" нового президента НОК, высока вероятность, что так оно и будет.
"Белорусский партизан"
10:58 26/02/2021
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