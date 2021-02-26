Перенос матчей Евро-2020 в Англию не планируется – УЕФА
Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить матчи чемпионата Европы в Англию, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА склоняется к проведению турнира в Англии.
"УЕФА привержен идее проведения ЕВРО-2020 в 12 европейских городах согласно графику, который был согласован прошлым летом. Других планов у нас нет", - заявили в пресс-службе.
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин также опроверг информацию о переносе континентального первенства. "УЕФА не обсуждал подобную инициативу", - сказал он.
Чемпионат Европы должен был состояться летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021-й. Соревнования пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.
09:43 26/02/2021
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