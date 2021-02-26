Перенос матчей Евро-2020 в Англию не планируется – УЕФА





Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА склоняется к проведению турнира в Англии.





"УЕФА привержен идее проведения ЕВРО-2020 в 12 европейских городах согласно графику, который был согласован прошлым летом. Других планов у нас нет", - заявили в пресс-службе.





Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин также опроверг информацию о переносе континентального первенства. "УЕФА не обсуждал подобную инициативу", - сказал он.





Чемпионат Европы должен был состояться летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021-й. Соревнования пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.



