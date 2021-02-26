











"Вы просите меня описать игру Роналдо. Думаю, про этот феномен не нужно и рассказывать. Он был фундаментальным игроком. Всегда говорю: есть футболисты, кто играет, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра.





Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил, как делал "змейку". Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории", — цитирует Ибрагимовича "Чемпионат"



