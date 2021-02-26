Власти Республики, преданно желая развивать белорусский хоккей, совсем забыли о том, что работу дворцов необходимо обеспечивать. Следствие такого отношения — количество, но не качество, и дыра в экономике, пише т busel.online





МИНУС $800 МЛН

Главный дворец Республики «Минск-Арена», который вмещает в себя более 15 тыс. зрителей, стоил примерно $350 млн. Тоже минская «Чижовка-Арена» на 8 тыс. человек была построена за $189 млн. На дворец в Орше всего на 3500 зрителей выделили $30 млн, а на ледовые арены в Молодечно и Барановичах потратили суммарно больше $20 млн. На маленькие объекты выделили по $10 млн.





Содержать один дворец стоит примерно $1,8 млн. Руководство крупнейшего дворца «Минск-Арена» не раз сообщало о долгах за электроэнергию на большие суммы — примерно на $230 тыс. Барановичский ледовый дворец в первый же год работы накопил долгов на сумму в $20 млн.





ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ И САНОЧКИ ВОЗИТЬ

Массовое строительство дворцов, которое начали по инициативе Александра Лукашенко, не может окупить себя в том числе и из-за сложившейся политической системы в Республике. Местные власти изначально понимали, что этот проект убыточный для бюджета, но были вынуждены согласиться с навязанным грузом, поскольку их мнение никого не интересовало.





В Беларуси не принято строить тренировочные катки. Здесь есть исключительно масштабные дворцы по индивидуальным проектам, жизнедеятельность которых необходимо как-то обеспечивать. Одну только «Минск-Арену» вынуждены обслуживать 500 человек. Власти решили, что эту проблему смогут решить хоккейные клубы, перед которыми поставили задачу активно зарабатывать деньги.





Арены пытаются зарабатывать самостоятельно. В отличие от коллег из Канады, США и Финляндии, проведения концертов и свадеб, открытия на территории ресторанов и тренажерок недостаточно для того, чтобы окупать себя на $1,8 млн. Население Беларуси не имеет возможности посещать мероприятия, обеспечивая финансовую рентабельность арены. Все дворцы вынуждены отдавать более трети бюджета только за коммунальные услуги, это без учета зарплат сотрудникам.





Дорогостоящая инфраструктура, энергия и коммунальные услуги сделали власть заложником собственных инициатив. В случае с дворцом в Барановичах, долг которого превратился в страшную цифру, было принято решение перевести его на баланс горисполкома, то есть за благополучие и процветание катка по факту отвечают налогоплательщики.





«КОНКУРЕНТЫ»

К слову, Канада — несменный лидер по количеству хоккейных дворцов. На ее территории расположено 2 600 крытых катков и 5 тыс. открытых площадок. На второй позиции Россия — 450 крытых катков и 2 553 открытые площадки. Штаты насчитывают 1 900 крытых катков, открытых — 500. Площадки в основном частные и сами себя окупают.



