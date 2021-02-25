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Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Ботвинника, который будет руководить организацией следующие четыре года. Новый руководитель является первым заместителем генерального директора ОАО "БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".





На протяжении прошлых лет внук одного из основателей отечественной школы бокса Владимира Ботвинника активно участвовал в работе Минского городского отделения БФБ и клуба любителей бокса имени Владимира Ботвинника в рамках работы Минской областной федерации любителей бокса.





Светлана Наумчик, Первым заместителем ОО БФБ избран Александр Пархомчик. Заместителями руководителя общественного объединения стали Всеволод Беляев и Александр Барауля. На должности генерального секретаря организации будет трудиться сообщает БЕЛТА.











